TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten yem desteği talebi - Son Dakika
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TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten yem desteği talebi

22.06.2022 10:00
TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten yem desteği talebi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılık için yem desteği verilmesi talebinde bulundu.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılık için yem desteği verilmesi talebinde bulundu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Çelik, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ı ziyaret ederek küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Çelik, görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, Gürcan'ın sektörün sorunlarına karşı oldukça duyarlı davrandığını belirtirken, kendilerinin de bazı taleplerini iletme fırsatı bulduğunu bildirdi.

Yem başta olmak üzere girdi maliyetlerinin oldukça arttığını görüşmede dile getirdiğini aktaran Çelik, "Küçükbaş hayvanlarımız için ek bir kararname ile hibe yem desteği verilmesi ve verilecek desteğin kayıtlı tüm hayvanları kapsaması talebinde bulundum. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığımızın bütçe konusunda desteklenmesini, Küçükbaş Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS), Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi ile sürü büyütme ve yenileme ile anaç koyun keçi destek miktarlarının günümüz şartlarına göre artırılması hususlarındaki taleplerimizi dile getirerek bir rapor sundum. Genellikle her yıl mayıs ayı sonu veya haziran ayını bulan destekleme ödemelerinin bundan böyle nisan ayı içerisinde yapılması konusunda yetiştiricilerimizin talepleri olduğunu aktardım." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, destekleme bütçesi içerisinde küçükbaş hayvancılığın payının artırılması gerektiğine işaret ederek, küçükbaş hayvan et üretiminin toplam kırmızı et üretimi içerisindeki payının yüzde 25 olduğunu anımsattı.

Geçen yıl 480 bin ton küçükbaş hayvan eti üretildiğini bildiren Çelik, "Bu miktarın daha fazla artırılmasının tüketime de olumlu yansıyacağını ve kırmızı et açığımızın kapatılabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hayvancılık destek bütçesinde küçükbaş hayvancılığın payının en az yüzde 25 olması gerektiği talebinde bulundum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten yem desteği talebi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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