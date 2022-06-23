Bakanlar Nebati ve Muş, Suudi Arabistan yetkilileriyle görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Bakanlar Nebati ve Muş, Suudi Arabistan yetkilileriyle görüştü

23.06.2022 00:02
Bakanlar Nebati ve Muş, Suudi Arabistan yetkilileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ülkemize resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan heyetinin Ticaret ve Enformasyon Bakanı Sn. Majid Abdullah Al Qasabi ve Yatırım Bakanı Sn. Khalid Bin Abdulaziz Al Falih ile bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki ikili ticari ilişkilerin kolaylaştırılması, sürdürülebilir gelişimi ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi hususlarında verimli bir görüşme gerçekleştirerek somut ortaklıklar için iletişimin artırılması konusunda mutabık kaldık."

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Ticaret ve Enformasyon Bakanı Al Qasabi ile görüştüklerini belirterek, "İkili ticaret, müteahhitlik, yatırımlar ve ticari ilişkilerimize yeniden ivme kazandırmak üzere atılabilecek adımları ele aldık." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Türkiye ile Suudi Arabistan'dan ortak bildiri Türkiye ile Suudi Arabistan'dan ortak bildiri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı Resmî Törenle Karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı Resmî Törenle Karşıladı
Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Mehmet Muş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlar Nebati ve Muş, Suudi Arabistan yetkilileriyle görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:07 EGM, Marmaris'teki yangınla ilgili paylaşımları mercek altına aldı! "Şahan" detayı dikkat çekti
22:54 Suna Koçal, Ukraynalı mülteci çocuklar ile bir araya gelerek ebru sanatı yaptı
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
22:27 6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 00:08:35. #1.11#
SON DAKİKA: Bakanlar Nebati ve Muş, Suudi Arabistan yetkilileriyle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement