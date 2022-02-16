Bakanlıktan 'Altın Tasarruf Sistemi' açıklaması

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca "Altın dönüşümlü TL mevduat veya katılma hesaplarında TCMB düzenlemesi uyarınca hesaplanan getiriler elde edilecektir. Vatandaşlar sistem dahilinde fiziki altınlarını teslim ettikten sonra istedikleri zaman fiziki altın ya da TL olarak geri alabileceklerdir. Ancak vade ve hesap türüne bankalar tarafından farklı uygulamaların olması mümkün olabilecektir" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan '10 Soruda Altın Tasarruf Sistemi' başlığıyla yapılan açıklamada, vatandaşın fiziki altınlarını rafineriler tarafından oluşturulan kuyumcu ağları üzerinden özel yazılım ve donanımlar aracılığı ile banka hesaplarına aktarabilecekleri gibi ayrıca banka şubeleri kanalıyla da teslim edebilecekleri belirtildi. Altın toplama sürecinde bu güne kadar uygulanandan farklı olarak bankaların bazı şubelerinin toplama işlemlerine sürekli aracılık edeceği vurgulandı. Yastıkaltı altın tasarruflarının ekonomiye kazandırılması için önem arz eden hurda altın değerleme sisteminin işlerliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla sistem dahilinde BDDK tarafından belirlenmiş olan 'Hurda Altın Değerlemesinde Kullanılacak Asgari Milyem Değerleri' kullanılacağı kaydedilerek, "Vatandaşlar bu asgari değerler üzerinde kendilerine en uygun değerlemeyi veren kuyumcular üzerinden işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Kuyumcular, rafineriler ve bankalar arasında kurulacak teyit mekanizması çerçevesinde vatandaş işlemini gerçekleştirip, kuyumcuyu terk etmeden önce hesabına ne kadar altın veya TL aktarıldığına ilişkin teyidi alacaktır" denildi.

'TCMB DÜZENLEMESİYLE HESAPLANAN GETİRİ ELDE EDİLECEK'Vatandaşın sisteme girmeleri halinde altın depo hesapları, altın katılım hesapları, çeyrek hesap, çeyrek katılım hesabı, altın dönüşümlü TL mevduat, altın dönüşümlü TL katılma hesabı gibi hesap türlerini tercih edebilecekleri kaydedilerek, "Vatandaşın elde edeceği getiriler; sistem dahilinde seçmiş oldukları yatırım aracı ve bankaya bağlı olarak değişkenlik gösterebilecektir. Sağlanacak ek avantajlar, ilgili bankalarca ve oluşturulacak platformlarda vatandaşlara duyurulacak. Ayrıca altın dönüşümlü TL mevduat veya katılma hesaplarında TCMB düzenlemesi uyarınca hesaplanan getiriler elde edilecektir. Vatandaşlar sistem dahilinde fiziki altınlarını teslim ettikten sonra istedikleri zaman fiziki altın ya da TL olarak geri alabileceklerdir. Ancak vade ve hesap türüne bankalar tarafından farklı uygulamaların olması mümkün olabilecektir" denildi. '1 MART'TAN İTİBAREN BAŞLANACAK'Vatandaşın fiziki altınlarını teslim etmeleri sırasında sistem dahilindeki anlaşmalı bankada hesaplarının bulunması gerektiği belirtildi. Fiziki altınların anlaşmalı kuyumcular ve bankalara tesliminden sonra vatandaşın banka hesabına havale yapıldığı, altının fiziken değerlemesi yapılıp bankaya aktarıldıktan sonra ise hak edeceği getirilerin aktif hale geldiği bildirildi. Fiziki altıların tesliminde anlaşmalı kuyumcu noktaları bulunduğuna dikkat çekilerek, "İlerleyen zamanlarda söz konusu noktaların yaygınlaştırılması hedeflenmekte olup, mevcut kuyumcu noktalarından fiziki altın teslimi yapılarak vatandaşların şu an için bankalarda bulunan altın hesaplarına aktarım yapılmaktadır. Kısa süre içerisinde 81 ilde en az bir kuyumcu noktası olacak şekilde daha geniş sayıda kuyumcu ağı üzerinden aktarım yapılması mümkün olacaktır. Vatandaşların darphane üretimi ziynet altın tasarruflarına özel olarak katılım bankalarımızda ve kamu bankalarında doğrudan çeyrek hesabı açmalarına 1 Mart'tan itibaren başlanacaktır. Kısa bir süre içerisinde 1500 kuyumcu sayısına ulaşılacaktır. Öte yandan fiziki teslime ilişkin herhangi bir süre sınırı söz konusu değildir. Vatandaşın mağduriyet yaşamaması için teyit sistemini oluşturan kuyumcu ağları kademeli olarak sisteme dahil edilecektir" denildi. 'VADE ÖNCESİ ÇEKMESİ HALİNDE TEBLİĞ UYGULANACAK'Kuyumcular için herhangi bir kriter belirlenmediği, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuyum işletmesi olması ve dahil oldukları rafineri tarafından sağlanan teyit sisteminikurmuş olması gerektiği kaydedildi. Fiziki altın teslim sürecinde bankalar haricinde rafinerilerin kuyumcu ağları öngörüldüğü için her bankanın tüm şubesinin sisteme dahil olmasına gerek olmadığı; ancak rafineriler ile bankalar arasında anlaşma yapılması gerektiği vurgulandı. Bu anlaşmayı yapan her banka, kendi ağını oluşturan her banka veya şubelerinde teslim almayı tercih eden her bankanın sisteme dahil olacağı, yetkili banka ve kuyumcu bilgilerinin, hazırlanacak web sitesi üzerinden vatandaşlara duyurulmasının planlandığı kaydedildi.

Yararlanıcı yastık altı altınını bankada TL mevduata dönüştürenlerin vadesinden önce parasını çekmesi durumunda Altın Hesaplarından 'Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ' hükümleri uygulanacağı, diğer hesap türlerinde ise altın mevduatı ve katılım hesabı kabul eden bankaların o hesaplarla ilgili düzenlemelerinin esas oluşturacağı bildirildi.