Bakaya kalanlar dikkat! Bedelli askerlikte geciken her ay için 1167 lira ceza ödenecek - Son Dakika
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Bakaya kalanlar dikkat! Bedelli askerlikte geciken her ay için 1167 lira ceza ödenecek

20.07.2022 13:45

Bedelli askerlik ücreti, Temmuz ayı ile birlikte 80 bin 64 liraya çıkartıldı. Fakat bakaya durumunda olanlar yeni ücrete ek olarak ceza da ödemek zorunda. Bakayalar her ay için 1167 lira ilave ceza ödeyecek. Yani bir kişi 12 ay bakaya kalmışsa normal ücret olan 80 bin 64 liraya ek olarak 14 bin 11 TL daha ödeme yapmak zorunda olacak.

Bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların da kapsama alındığı yeni bedelli askerlik düzenlemesinde ücret, Temmuz ayı ile birlikte 80 bin 64 liraya yükseltildi.

BAKAYA KALINAN HER AY İÇİN 1167 TL CEZA ÖDEYECEK

Dünya gazetesinin haberine göre, düzenlemeyle 'bakaya', 'yoklama kaçağı' ve 'saklı' kapsamına giren kişiler, memur maaş katsayısının 3500 gösterge ile çarpılmasıyla bulunan tutarla, bakaya kaldıkları ay kadar ek 'ceza' ödeyecek. 2022 Ocak-Temmuz döneminde memur maaş katsayısı 0,333603 olarak belirlendi. Bunun 3500 gösterge ile çarpımı sonucunda bulunan tutar ise 1167,6 TL. Yani bir bakaya bedelli askerlik için başvuru yaptığında, bakaya kaldığı her ay için 1167,6 TL ceza ödeyecek.

12 AY BAKAYA KALINIRSA CEZA 14 BİN TUTARINDA

Örneğin, 12 ay bakaya kalmış bir kişinin normal ücret olan 80 bin 64 liraya ek olarak ödemesi gereken tutar, 14 bin 11 TL olacak. Ay hesabında da 1 gün geçmiş dahi olsa tam ay sayılacak.

OTOMATİK ARTACAK

TBMM'de kabul edilen düzenlemeye göre bedelli askerlik ücreti 240 bin gösterge ile aylık katsayısının çarpımıyla hesaplanıyor. Aylık katsayı her 6 ayda bir yeniden belirlendiği için, bedel de otomatik olarak artmış olacak. Bakaya, yoklama kaçağı ve saklılar da bu bedelin üzerine aylık ceza ödeyecek.

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Son Dakika Ekonomi Bakaya kalanlar dikkat! Bedelli askerlikte geciken her ay için 1167 lira ceza ödenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakaya kalanlar dikkat! Bedelli askerlikte geciken her ay için 1167 lira ceza ödenecek - Son Dakika
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