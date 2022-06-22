Bakırın libresi yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesini gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Bakırın libresi yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesini gördü

22.06.2022 12:07
Bakırın libresi yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesini gördü

Bakırın libresi, 3,9785 dolarla yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesini gördü.

Bakırın libresi, 3,9785 dolarla yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesini gördü.

Küresel çapta agresif bir şekilde sıkılaşan para politikalarının resesyon endişelerini artırmasıyla emtia piyasasındaki düşüş eğilimi sürüyor.

Fed yetkililerinin devam eden "şahin" açıklamalarının hala agresif bir tonda olması, Banka'nın gelecek dönem atacağı adımların ülke ekonomisini resesyona sokabileceği endişesini güçlendiriyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, gelecek toplantıda Fed'in politika faizini 75 baz puan artıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında 75 baz puanlık artış ihtimali yüzde 46 seviyesinde bulunuyor.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, dün yaptığı açıklamada, enflasyonun oldukça yüksek ve tabana yayılmış durumda olduğunu belirterek, faiz oranlarının olması gereken seviyenin oldukça altında bulunduğunu kaydetti.

Parasal sıkılaşmanın ekonomik aktivitede durgunluğa yol açacağı beklentileri baz metallerdeki satış baskısını artırıyor.

3,9785 dolarla yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesini gören bakırın libresi, saat 12.00 itibarıyla tezgah üstü piyasada yüzde 2,4 azalışla 3,9870 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Bu arada, alüminyum ve kurşunda yüzde 2'nin, nikelde yüzde 2,5'in üzerinde, çinkoda da yüzde 0,4 civarında kayıplar görülüyor.

Analistler, bakırın küresel ekonomik aktivitede ve özellikle sanayi üretiminde baz alınan referans emtia olduğunu belirterek, jeopolitik risklerin yanında resesyona ilişkin endişelerin artmasıyla bakıra olan talepte kayda değer azalışlar görüldüğünü ifade etti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamaların piyasaların odağında bulunduğunu aktaran analistler, Fed'in gelecek toplantılarda atacağı adımların ABD ekonomisini resesyona sokup sokmayacağına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydetti.

YORUMLAR
500
Küresel piyasalarda, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları öncesinde resesyon endişesi fiyatlanıyor Küresel piyasalarda, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları öncesinde resesyon endişesi fiyatlanıyor
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Banka, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakırın libresi yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesini gördü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
12:13 Mantar toplamaya gittiler düşmüş Rus İHA'sı buldular!
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
11:13 Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 12:24:38. #1.13#
SON DAKİKA: Bakırın libresi yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesini gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement