BAKKA'dan Karabük'te Teşvik Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

BAKKA'dan Karabük'te Teşvik Toplantısı

BAKKA\'dan Karabük\'te Teşvik Toplantısı
16.07.2025 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAKKA, Karabük'te özel sektöre yönelik destek programlarını tanıttı ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından Karabük'te özel sektöre yönelik teşvik ve destek programlarının tanıtıldığı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı, Karabük TSO Toplantı Salonu'nun 5. katında yapıldı. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangı, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, KTSO Meclis Üyeleri, KTSO Genel Sekreteri Hasan Kaya, Karabük Esnaf Odaları Birliği Hüseyin Kılıç, BAKKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya, STK temsilcileri ve iş insanları katılım sağladı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Sürdürülebilirlik Kalkınma Birim Başkanı Ümran Öztürk Can, Batı Karadeniz SoGreen Yeşil Girişim Hibe Programı hakkında, BAKKA Yenilik ve Rekabetçilik Birim Uzmanı Alper Erenler ise Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. BAKKA Karabük Yatırım Destek Ofisi Koordinatör V. Şakir Adem Yazıcı, güncel yatırım teşvikleri hakkında bilgi verdi. Toplantı yapılan soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

BAKKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya, "Bugün, ajansımız tarafından özel sektöre yönelik olarak yürütülen, hem merkezi programlar hem de yerel düzeyde uygulanan destekler hakkında bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Özellikle Karabük'teki sanayicilerimiz, iş insanlarımız ve işletme sahiplerimizin davetli olduğu toplantı, Karabük Ticaret ve Sanayi Odamızın ev sahipliğinde düzenlendi. Program kapsamında öncelikle 'Yeşil Dönüşüm Hibe Programı' hakkında bilgilendirmede bulunduk. Ardından, ajansımız tarafından yürütülen ve girişimciler ile girişimci adaylarına yönelik olarak hazırlanan Mentörlük Programı hakkında bilgi verdik. Ayrıca, bu yıl ilan ettiğimiz "Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı" çerçevesinde katılımcıları bilgilendirdik. Son olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yakın zamanda duyurulan teşvik sistemindeki değişiklikler hakkında, özellikle Yerel Kalkınma Hamlesi başta olmak üzere, ilgili aktör ve paydaşlarımızı bilgilendirme fırsatı bulduk" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BAKKA'dan Karabük'te Teşvik Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı İstanbul'da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
Heybeliada’da tekne kazası Denize düşen 7 kişi kurtarıldı Heybeliada'da tekne kazası! Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Suriye’ye saldırıları genişletme tehdidi İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
Korkunç ölüm Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu Korkunç ölüm! Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu
Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı
Tekirdağ alev alev Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
Siteye katiliyle birlikte girmiş İşte Ayşe Tokyaz’ın son anları Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları
Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı

17:42
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
17:19
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam’da kalıp Suriye’nin her karış toprağını savunacağım
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım
14:46
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü ’’Ahrazım’’ açıklaması gazetecileri şaşırttı
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! ''Ahrazım'' açıklaması gazetecileri şaşırttı
08:33
Simge Sağın’a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım
Simge Sağın'a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım
08:23
Kılıçdaroğlu, Bahçeli’yi arayıp teşekkür etti
Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi arayıp teşekkür etti
08:13
Marmara’da orman yangınlarıyla mücadele Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
Marmara'da orman yangınlarıyla mücadele! Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
07:54
Tekirdağ ve Çanakkale’de alevlerle mücadele Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
07:28
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
01:43
Kocaeli’ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı
Kocaeli'ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı
00:37
Yalova’da arazi yangını Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi
Yalova'da arazi yangını! Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi
00:18
15 Temmuz’un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi
15 Temmuz'un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi
00:10
İstanbul’da 15 Temmuz anması Üst düzey isimler katıldı
İstanbul'da 15 Temmuz anması! Üst düzey isimler katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 18:08:35. #7.11#
SON DAKİKA: BAKKA'dan Karabük'te Teşvik Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.