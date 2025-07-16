BAKKA\'dan Karabük\'te Teşvik Toplantısı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından Karabük'te özel sektöre yönelik teşvik ve destek programlarının tanıtıldığı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı, Karabük TSO Toplantı Salonu'nun 5. katında yapıldı. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangı, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, KTSO Meclis Üyeleri, KTSO Genel Sekreteri Hasan Kaya, Karabük Esnaf Odaları Birliği Hüseyin Kılıç, BAKKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya, STK temsilcileri ve iş insanları katılım sağladı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Sürdürülebilirlik Kalkınma Birim Başkanı Ümran Öztürk Can, Batı Karadeniz SoGreen Yeşil Girişim Hibe Programı hakkında, BAKKA Yenilik ve Rekabetçilik Birim Uzmanı Alper Erenler ise Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. BAKKA Karabük Yatırım Destek Ofisi Koordinatör V. Şakir Adem Yazıcı, güncel yatırım teşvikleri hakkında bilgi verdi. Toplantı yapılan soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

BAKKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya, "Bugün, ajansımız tarafından özel sektöre yönelik olarak yürütülen, hem merkezi programlar hem de yerel düzeyde uygulanan destekler hakkında bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Özellikle Karabük'teki sanayicilerimiz, iş insanlarımız ve işletme sahiplerimizin davetli olduğu toplantı, Karabük Ticaret ve Sanayi Odamızın ev sahipliğinde düzenlendi. Program kapsamında öncelikle 'Yeşil Dönüşüm Hibe Programı' hakkında bilgilendirmede bulunduk. Ardından, ajansımız tarafından yürütülen ve girişimciler ile girişimci adaylarına yönelik olarak hazırlanan Mentörlük Programı hakkında bilgi verdik. Ayrıca, bu yıl ilan ettiğimiz "Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı" çerçevesinde katılımcıları bilgilendirdik. Son olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yakın zamanda duyurulan teşvik sistemindeki değişiklikler hakkında, özellikle Yerel Kalkınma Hamlesi başta olmak üzere, ilgili aktör ve paydaşlarımızı bilgilendirme fırsatı bulduk" dedi. - KARABÜK