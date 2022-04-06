Gaziantepli baklavacılar yaptıkları ihracatla ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantepli baklavacılar yaptıkları ihracatla ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor

06.04.2022 10:23

Gaziantepli baklavacılar yaptıkları ihracatla ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlıyorGAZİANTEP Gaziantepli baklava işletmeleri yurt dışına yaptıkları ihracat ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Gaziantepli baklavacılar yaptıkları ihracatla ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor

GAZİANTEP Gaziantepli baklava işletmeleri yurt dışına yaptıkları ihracat ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Baklavanın başkenti Gaziantep'te baklava işletmeleri tüm Türkiye'ye baklava gönderirken yurtdışından birçok ülkeye de baklava ihracat ederek ülke ekonomisine döviz kazandırıyor. Hamido Baklava İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, dünyanın birçok ülkesine baklava ihraç ettiklerini belirterek, hedeflerinin ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Yurtdışına yıllık 40 ton kadar baklava ihraç ettiklerini söyleyen Bozkurt, hedeflerinin 2022 yılında 100 ton baklava göndermek olduğunu ifade etti.

"Dünyanın birçok ülkesine baklava gönderiyoruz"

Dünyanın birçok ülkesine baklava gönderdiklerini ifade eden Bozkurt, "Dünyanın birçok ülkesine Gaziantep baklavasını ulaştırıp tanıtıyoruz. Öncelikle Amerika, Almanya, Hong Kong, BAE başta olmak üzere dünyanın her yerine ihracatı uçak veya konteyner bazında yapıyoruz. Ortalama yurt dışına 40 ton civarı baklava gönderiyoruz. Biz baklavayı 2 çeşit gönderiyoruz. Taze olanı uçakla gönderiyoruz. Dayanma süresi 15 gündür. Konteyner bazında ise donmuş ürünler gönderiyoruz. Bunların dayanma süresi ise 1 yıldır. Hedefimiz 2022 yılında bu rakamı 100 tona çıkarmaktır" şeklinde konuştu.

"Önceliğimiz vatanımız kazansın"

Önceliklerinin ülkenin kazanması olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Bizim öncelikli hedefimiz vatanımız kazansın şuan ekonominin tek kurtuluşu ihracattır. Bizde baklava sektöründe çalışmalarımızı hızla ve özenle yapıyoruz" diye konuştu.

Gaziantepli baklavacılar yaptıkları ihracatla ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor
Gaziantepli baklavacılar yaptıkları ihracatla ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor
Gaziantepli baklavacılar yaptıkları ihracatla ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor
Gaziantepli baklavacılar yaptıkları ihracatla ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor
Gaziantepli baklavacılar yaptıkları ihracatla ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor
Gaziantepli baklavacılar yaptıkları ihracatla ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor

YORUMLAR
500
TRT'nin Edirne'de çekilen 'Kara Tahta' dizisi kentin tanıtımına katkı sağlıyor TRT'nin Edirne'de çekilen 'Kara Tahta' dizisi kentin tanıtımına katkı sağlıyor İş insanı Demir, Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor İş insanı Demir, Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantepli baklavacılar yaptıkları ihracatla ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
11:04 Memur ve emeklilerin temmuz zammı oranı şimdiden belli oldu: Yüzde 30.3
11:03 Göztepe'nin golcü futbolcusu Ndiaye, Shangai Port'a transfer oldu
10:58 Büyükelçiler kararnamesi yayımlandı! Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi oldu
10:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ belirledikleri cumhurbaşkanı adayını paylaştı: Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz
10:50 Galatasaray'da Feghouli defteri kapandı
10:42 Haftalar sonra ilk gülümseme: Ece Erken eşinin ölümünden sonraki o ilk anı paylaştı
10:41 Gelecek Partisi'nden ayrılanlar yeni parti kuruyor! Adı bile belli: Politik Merkez Partisi
10:29 Buça'daki katliamın sorumlusu Yarbay Omurbekov, işgale katılmadan önce kilisede kutsanmış
10:29 Jel böcek ilacını yiyen 3 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 11:22:56. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantepli baklavacılar yaptıkları ihracatla ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement