Gaziantepli baklavacılar yaptıkları ihracatla ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor - Son Dakika

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Gaziantepli baklavacılar yaptıkları ihracatla ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor

GAZİANTEP Gaziantepli baklava işletmeleri yurt dışına yaptıkları ihracat ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Baklavanın başkenti Gaziantep'te baklava işletmeleri tüm Türkiye'ye baklava gönderirken yurtdışından birçok ülkeye de baklava ihracat ederek ülke ekonomisine döviz kazandırıyor. Hamido Baklava İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, dünyanın birçok ülkesine baklava ihraç ettiklerini belirterek, hedeflerinin ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Yurtdışına yıllık 40 ton kadar baklava ihraç ettiklerini söyleyen Bozkurt, hedeflerinin 2022 yılında 100 ton baklava göndermek olduğunu ifade etti.

"Dünyanın birçok ülkesine baklava gönderiyoruz"

Dünyanın birçok ülkesine baklava gönderdiklerini ifade eden Bozkurt, "Dünyanın birçok ülkesine Gaziantep baklavasını ulaştırıp tanıtıyoruz. Öncelikle Amerika, Almanya, Hong Kong, BAE başta olmak üzere dünyanın her yerine ihracatı uçak veya konteyner bazında yapıyoruz. Ortalama yurt dışına 40 ton civarı baklava gönderiyoruz. Biz baklavayı 2 çeşit gönderiyoruz. Taze olanı uçakla gönderiyoruz. Dayanma süresi 15 gündür. Konteyner bazında ise donmuş ürünler gönderiyoruz. Bunların dayanma süresi ise 1 yıldır. Hedefimiz 2022 yılında bu rakamı 100 tona çıkarmaktır" şeklinde konuştu.

"Önceliğimiz vatanımız kazansın"

Önceliklerinin ülkenin kazanması olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Bizim öncelikli hedefimiz vatanımız kazansın şuan ekonominin tek kurtuluşu ihracattır. Bizde baklava sektöründe çalışmalarımızı hızla ve özenle yapıyoruz" diye konuştu.