Balıkçıların sevimli ortakları - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkçıların sevimli ortakları

05.06.2022 10:39
Balıkçıların sevimli ortakları

Tekirdağlı balıkçılar, avlanma sahalarına bıraktıkları ağlara dadanan yunuslar sebebiyle hem ağlarını hem de tuttukları balıkları kaybediyor.

Tekirdağlı balıkçılar, avlanma sahalarına bıraktıkları ağlara dadanan yunuslar sebebiyle hem ağlarını hem de tuttukları balıkları kaybediyor.

Tekirdağlı balıkçıların denize bıraktıkları ağları çevreleyen yunuslar, hem ağları kesiyor hem de 25 kilograma kadar balık yiyerek balıkçıların avlarına ortak oluyor. Ağların kesildiği yerlerden kaçma imkanı bulan balıklar yüzünden büyük kayıplar yaşayan balıkçılar, ne yapsalar da yunusları uzak tutmayı başaramıyor. Yunusların kestiği ağları tamir etmek için büyük emek ve para harcayan balıkçılar hem zaman kaybediyor, hem de açılamadıkları için denize ağlarını da bırakamıyorlar. Balıkçıların avlanma sahalarını öğrenen yunuslar, beyinlerinin büyük bir kısmını kullanmalarıyla denizin en zeki canlıları olarak biliniyor.

Sesten de korkmuyorlar

Yunus balıklarını uzaklaştırmak için türlü yöntemler denediklerini aktaran Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz, "12 metrenin altında teknelere avlanma yasağı yok. Ama yasak olmamasının dışında yunuslarda başımız çok belada, üç gündür ağ atmadan geliyoruz. Ağ atsak bile yunuslar geldiği zaman ağlarımızı parçalıyorlar. Bununla ilgili olarak bir önlem alınmasını bütün balıkçı arkadaşlar adına istiyoruz. Biz her şeyi denedik bunlara karşı. Oyuncak torpil atılıyordu korkutmak için, onu attık onu yasakladılar. Davul çalmaya başladık borularla, ona da alıştı. Yani ne yaptıysak biz bununla baş edemedik. Dün akşam da gittim ağ atmaya, atmadan limana geldim. Oyuncak torpili suyun altında patlattığımız için sadece ses yapıyor, kaçırıyordu. Şu an o da yasak. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ağlarda hayır kalmıyor. Balığı alayım derken bütün ağlarımızı yırtıyor. Karada nasıl domuz varsa, tarlaya dalar; burada da yunus var" dedi. - TEKİRDAĞ

Balıkçıların sevimli ortakları
Balıkçıların sevimli ortakları
Balıkçıların sevimli ortakları
Balıkçıların sevimli ortakları

YORUMLAR
500
Balıkçılardan lüfer müjdesi Balıkçılardan lüfer müjdesi Sesini beğendiği kadın ile Hadise'nin ortak noktasını öğrenen Mehmet Dinçerler'den övgü gecikmedi: Hanımım anlıyor bu işten Sesini beğendiği kadın ile Hadise'nin ortak noktasını öğrenen Mehmet Dinçerler'den övgü gecikmedi: Hanımım anlıyor bu işten
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkçıların sevimli ortakları - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 10:47:34. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkçıların sevimli ortakları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement