Balıkesir'de Arı Yetiştiriciliği ve Sağlığı Paneli Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir'de Arı Yetiştiriciliği ve Sağlığı Paneli Gerçekleştirildi

Balıkesir\'de Arı Yetiştiriciliği ve Sağlığı Paneli Gerçekleştirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen panelde arıcılık sektöründeki gelişmeler, arı sağlığını koruma yöntemleri ve verimliliği artıran yenilikçi teknikler ele alındı. Panel, Balıkesir Üniversitesi ve çeşitli derneklerle iş birliği içinde gerçekleştirildi.

11.03.2025 11:01  Güncelleme: 11:04
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin koordinatörlüğünde Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Arı Yetiştiricileri Birliği ile Sosyal İnovasyon ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği iş birliğinde arıcılık sektörünün gelişmesi amacıyla "Arı Yetiştiriciliği ve Sağlığı Paneli" düzenlendi.

Türkiye'de arıcılık sektöründe ilkleri gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın hayata geçirdiği "Tarımda Balıkesir Modeli" ile üretimin lokomotif şehirlerinden olan Balıkesir'de arıcılığı geliştirmeye yönelik faaliyetler sürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda "8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi"nde arıcılığa katkıları ve sürdürülebilir üretimi desteklemek için üreticilere verdiği destekler dolayısıyla ödüle layık görülmüştü. Başkan Akın'ın liderliğinde arıcılığı geliştirmeye yönelik faaliyetler kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Balıkesir Arı Yetiştiricileri Birliği ile Sosyal İnovasyon ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği iş birliğinde "Arı Yetiştiriciliği ve Sağlığı" konulu panel gerçekleştirildi.

Verimliliği artıran teknikler anlatıldı

Panelde sektör temsilcilerine; arı sağlığını koruma yöntemleri, sektörde sürdürülebilirlik ve kalkınma fırsatlarının yanı sıra verimliliği artıran yenilikçi teknikler de anlatıldı. Sağlıklı arıcılığın temel ilkelerinden bahseden Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Ebru Borum, yaygın hastalık ve zararlarına karşı doğru kontrol ve mücadele yöntemlerini anlattı. Sürdürülebilir arıcılık faaliyetleri için üreticilere teknik destek ve eğitimler veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Akın'ın liderliğinde üreticileri desteklemeye devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de Arı Yetiştiriciliği ve Sağlığı Paneli Gerçekleştirildi - Son Dakika

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