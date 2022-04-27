Çanakkale'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 250 bine yaklaştı - Son Dakika
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Çanakkale'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 250 bine yaklaştı

27.04.2022 10:25
Çanakkale'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 250 bine yaklaştı

Çanakkale'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 249 bin 919 oldu.

Çanakkale'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 249 bin 919 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,9'unu otomobil, yüzde 25,7'sini motosiklet, yüzde 13,5'ini kamyonet, yüzde 5,5'ini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Çanakkale'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 249 919 oldu. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 250 bine yaklaştı
Çanakkale'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 250 bine yaklaştı
Çanakkale'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 250 bine yaklaştı
Çanakkale'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 250 bine yaklaştı
Çanakkale'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 250 bine yaklaştı

YORUMLAR
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çanakkale'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 250 bine yaklaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 250 bine yaklaştı - Son Dakika
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