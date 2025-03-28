Balıkesirli çiftçilere bayram öncesi müjde

AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesirli çiftçilere bayram öncesi müjdeli haberi duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere sağlanan 2024 Mazot ve Gübre Desteği kapsamında, Balıkesir'de yaklaşık 44 bin çiftçiye toplam 446 milyon 465 bin TL ödeme yapılacak. Destek ödemeleri, bu cuma hafta sonundan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre peyderpey çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

Üreticilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için büyük önem taşıyan mazot ve gübre desteği, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere doğrudan sağlanıyor. Çiftçilerin destekten faydalanabilmesi için kayıtlarını zamanında yaptırmaları gerektiğini hatırlatan Başkan Mehmet Aydemir, AK Parti hükümetinin tarıma ve üreticiye verdiği önemi vurguladı.

Başkan Aydemir: "Üreten çiftçimizin yanındayız"

AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tarım, ülkemizin ve Balıkesir'imizin en önemli sektörlerinden biri. Türkiye'yi doyuran il unvanını sonuna kadar hak eden bir iliz. Çiftçimizin üretimde kalmasını sağlamak, girdi maliyetlerini hafifletmek ve tarımsal verimliliği artırmak için mazot ve gübre destekleriyle üreticimize nefes aldırıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığımızın çalışmalarıyla çiftçimize verilen destekler artarak devam edecek. AK Parti olarak, çiftçilerin yanında olmaya ve tarımsal kalkınmayı desteklemeye devam edeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Çiftçilerin hesaplarına yatırılacak olan destek ödemeleri, tarımsal faaliyetlerin daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağlayacak. - BALIKESİR