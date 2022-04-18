Bank of America'nın net karı ilk çeyrekte düşüş gösterdi - Son Dakika

ABD'nin büyük bankalarından Bank of America'nın net karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 azaldı.

Bank of America, 2022'nin ocak-mart dönemine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, kurumun bu yılın ilk çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 azalarak 7,1 milyar dolara geriledi. Banka, 2021'in ilk çeyreğinde 8,1 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Bank of America'nın hisse başına karı da bu yılın ilk çeyreğinde 0,80 dolara indi. Bankanın hisse başına karı, 2021'in aynı döneminde 0,86 dolar seviyesindeydi.

Bankanın 2022'in ilk çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 23,2 milyar dolar oldu. Banka, 2021'in aynı döneminde 22,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

ABD'nin diğer önde gelen bankalarından JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo ve Citigroup da geçen hafta ilk çeyrek karlarında düşüş kaydedildiğini bildirmişti.