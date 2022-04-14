Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 512 milyar lira oldu - Son Dakika
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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 512 milyar lira oldu

14.04.2022 14:22
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 512 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 22 milyar 317 milyon lira artarak 5 trilyon 512 milyar 268 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 22 milyar 317 milyon lira artarak 5 trilyon 512 milyar 268 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 8 Nisan itibarıyla 22 milyar 317 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 489 milyar 951 milyon liradan 5 trilyon 512 milyar 268 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 52 milyar 7 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 17 milyar 941 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 807 milyar liraya yükseldi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 8 Nisan itibarıyla 4 milyar 368 milyon lira artışla 807 milyar 93 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 313 milyar 641 milyon lirası konut, 15 milyar 98 milyon lirası taşıt ve 478 milyar 354 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 806 milyon lira artarak 754 milyar 338 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,6 düşüşle 231 milyar 407 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 93 milyar 608 milyon lirası taksitli, 137 milyar 799 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 8 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre 84 milyon lira azalarak 162 milyar 665 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 130 milyar 399 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 49 milyon lira artarak 1 trilyon 57 milyar 826 milyon lira oldu.

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Kaynak: AA

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