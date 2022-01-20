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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

20.01.2022 15:27
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 55,3 milyar lira artarak 5 trilyon 616,2 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 55,3 milyar lira artarak 5 trilyon 616,2 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 14 Ocak ile biten haftada 55 milyar 260 milyon 643 bin lira artarak 5 trilyon 616 milyar 171 milyon 129 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,77 artışla 1 trilyon 971 milyar 25 milyon 968 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 0,69 azalışla 3 trilyon 428 milyar 543 milyon 327 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 261 milyar 380 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 234 milyar 212 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 14 Ocak itibarıyla 1 milyar 396 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı azaldı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,20 artarak 737 milyar 623 milyon 403 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,37 azalışla 643 milyar 812 milyon 904 bin liraya gerilerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,02 yükselişle 301 milyar 11 milyon 657 bin liraya yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 274 milyar 340 milyon 131 bin lirası konut, 8 milyar 427 milyon 767 bin lirası taşıt ve 454 milyar 855 milyon 505 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 14 Ocak ile biten haftada 530 milyon 351 bin lira artarak 4 trilyon 779 milyar 615 milyon 543 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,76 artış kaydetti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Kredi, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika Ekonomi


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