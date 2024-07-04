Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 17 Trilyon Liraya Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 17 Trilyon Liraya Yükseldi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 28 Haziran ile biten haftada önceki haftaya göre 57,4 milyar lira artarak 17 trilyon liraya yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,38 artış gösterirken, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 0,32 azalış kaydetti. Aynı dönemde tüketici kredileri, taksitli ticari krediler ve kredi kartı bakiyesi de artış gösterdi.

04.07.2024 15:10
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 28 Haziran ile biten haftada önceki haftaya göre 57,4 milyar lira artarak 17 trilyon liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 28 Haziran ile biten haftada 57 milyar 435 milyon 735 bin lira artışla 17 trilyon 508 milyon 6 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,38 yükselişle 10 trilyon 190 milyar 882 milyon 765 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,32 azalışla 6 trilyon 35 milyar 255 milyon 233 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 193 milyar 825 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 163 milyar 91 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 28 Haziran itibarıyla 1 milyar 636 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,42 artarak 1 trilyon 637 milyar 779 milyon 573 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,44 yükselişle 1 trilyon 564 milyar 19 milyon 254 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 2,25 artışla 1 trilyon 925 milyar 464 milyon 180 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 403 milyar 535 milyon 252 bin lirası konut, 70 milyar 122 milyon 462 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 164 milyar 121 milyon 859 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 28 Haziran ile biten haftada 177 milyar 368 milyon 460 bin lira artarak 13 trilyon 338 milyar 788 milyon 116 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,46 artış kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 17 Trilyon Liraya Yükseldi - Son Dakika

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