Bankacılıkta Mevduat Artışı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bankacılıkta Mevduat Artışı Devam Ediyor

19.06.2025 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bankacılık sektöründe toplam mevduat 23,8 trilyon liraya ulaştı, TL ve YP mevduatlar arttı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 13 Haziran ile biten haftada önceki haftaya göre 722 milyar 121 milyon 541 bin lira artarak 23 trilyon 768 milyar 121 milyon 209 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 13 Haziran ile biten haftada 722 milyar 121 milyon 541 bin lira artarak 23 trilyon 45 milyar 999 milyon 668 bin liradan, 23 trilyon 768 milyar 121 milyon 209 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,3 yükselişle 13 trilyon 137 milyar 366 milyon 212 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,9 artışla 7 trilyon 647 milyar 187 milyon 308 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 234 milyar 320 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 195 milyar 140 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 13 Haziran itibarıyla 2 milyar 937 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,1 artarak 4 trilyon 527 milyar 473 milyon 367 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 578 milyar 675 milyon 493 bin lirası konut, 60 milyar 250 milyon 365 bin lirası taşıt, 1 trilyon 692 milyar 683 milyon 186 bin lirası ihtiyaç kredilerinden, 2 trilyon 195 milyar 864 milyon 323 bin lirası bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 13 Haziran ile biten haftada 144 milyar 597 milyon 985 bin lira artarak 18 trilyon 510 milyar 482 milyon 462 bin liraya yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılıkta Mevduat Artışı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum
İran’da Mossad ajanının yakalanma anı Aracından çıkanlar dehşete düşürdü İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
İngiltere savaşa mı katılıyor Süveyş Kanalı’ndaki görüntü ses getirdi İngiltere savaşa mı katılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi
Ünlü sunucu Cat Deeley gerçek adını seneler sonra açıkladı Ünlü sunucu Cat Deeley gerçek adını seneler sonra açıkladı
Fenerbahçe’nin yeni transferi 18 yaşına basar basmaz formayı giyecek Fenerbahçe'nin yeni transferi! 18 yaşına basar basmaz formayı giyecek
Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağı tarih belli oldu Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu
Trump, İran’a yönelik saldırı planını onayladı, saldırı her an başlayabilir Trump, İran'a yönelik saldırı planını onayladı, saldırı her an başlayabilir
“Zararsız öldürmeyin“ dediği kara yılan 2 kez elini ısırdı "Zararsız öldürmeyin" dediği kara yılan 2 kez elini ısırdı
İran’ın füze saldırısında eski bakanın evi yerle bir oldu İran'ın füze saldırısında eski bakanın evi yerle bir oldu
SpaceX roketi Starship, test sırasında alev topuna dönerek patladı SpaceX roketi Starship, test sırasında alev topuna dönerek patladı
İran ligindeki Türk takımının stadında çekilen görüntü tüyleri diken diken etti İran ligindeki Türk takımının stadında çekilen görüntü tüyleri diken diken etti

08:22
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
07:51
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
07:48
Anlaşma tamam İngiltere ve ABD, İran’a karşı birleşti
Anlaşma tamam! İngiltere ve ABD, İran'a karşı birleşti
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
00:55
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
13:56
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
13:50
Böyle baba olmaz olsun 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
13:35
Kate Middleton’ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
Kate Middleton'ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
13:22
Caner Erkin’e büyük şok
Caner Erkin'e büyük şok
12:14
Son şampiyondan Nico Williams bombası
Son şampiyondan Nico Williams bombası
12:09
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor Ateşli sahneler olay oldu
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor! Ateşli sahneler olay oldu
12:04
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 08:40:37. #7.13#
SON DAKİKA: Bankacılıkta Mevduat Artışı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.