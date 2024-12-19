Bankaların \'beyaz dolar\' reddi ve döviz tahminleri: 2025\'te dolar 40\'lı rakamlarda

Ekonomi

Köfteci Yusuf\'un ardından bir büyük skandal daha

Koza Döviz Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Vural, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu ile gerçekleştirdiği programda sahte dolar iddialarına ilişkin görüşlerini paylaştı. Vural, bankaların eski 100 ve 50 dolarlık "beyaz dolarları" kabul etmemesinin sektörde güvensizlik yarattığını belirtti ve döviz alım satımlarında resmi yerlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"BANKALAR 'BEYAZ DOLAR' DENİLEN ESKİ 100 VE 50 DOLARLARI BİR GEREKÇE SUNMAKSIZIN KABUL ETMİYOR"

Sahte dolar iddialarının piyasada yarattığı olumsuz etkileri değerlendiren Vural, "Piyasada bu kadar sahte dolar olduğuna inanmıyorum, olsa bize de denk gelirdi. Bankalar, eski 100 ve 50 dolarlık 'beyaz dolarları' gerekçe göstermeksizin kabul etmiyor. Bu durumun yılbaşına kadar çözülmesi gerekiyor" diyerek sektörde güven sorununa dikkat çekti.

"ALDIĞINIZ HER DÖVİZİ MAKBUZU İLE BERABER SAKLAMAK ZORUNDASINIZ"

Vural, döviz alım satımlarında güvenli işlemler için resmi yerlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. "Dövizlerin mutlaka resmi yerlerden alınması lazım. Aldığınız her parayı makbuzuyla birlikte saklamak zorundasınız. Sahte dolarlar para sayma makinelerinden geçebilir, bu yüzden dikkatli olunmalı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, paraların su ile temasının geçerliliğini kaybettirmediğini ancak makinelerde sorun yaratabileceğini ekledi.

"2025 YILINDA DOLARIN 40'LI RAKAMLARI GÖRECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ"

Faiz oranlarının düşmesiyle dövizin yükselmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Oğuz Vural, 2025 yılı için kur beklentilerini paylaştı. "Bize göre doların olması gereken değeri 46-47 Türk lirası. 2025 yılında doların 40'lı rakamları göreceğini tahmin ediyoruz" dedi. Bankaların mevcut tutumu nedeniyle krizin derinleştiğini ifade eden Vural, sektörün çözüm beklediğini dile getirdi.