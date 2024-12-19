Bankaların 'beyaz dolar' reddi ve döviz tahminleri: 2025'te dolar 40'lı rakamlarda - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bankaların 'beyaz dolar' reddi ve döviz tahminleri: 2025'te dolar 40'lı rakamlarda

Geniş Video İzle

Piyasada sahte dolar iddialarının yarattığı olumsuz etkileri değerlendiren Vural, bankaların eski 100 ve 50 dolarlık 'beyaz dolarları' gerekçe göstermeksizin kabul etmediğini belirtti. Bu durumun yılbaşına kadar çözülmesi gerektiğini ifade etti. Döviz alımlarında güvenli işlemler için resmi yerlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı ve sahte dolarlar konusunda uyarıda bulundu.

19.12.2024 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koza Döviz Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Vural, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu ile gerçekleştirdiği programda sahte dolar iddialarına ilişkin görüşlerini paylaştı. Vural, bankaların eski 100 ve 50 dolarlık "beyaz dolarları" kabul etmemesinin sektörde güvensizlik yarattığını belirtti ve döviz alım satımlarında resmi yerlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"BANKALAR 'BEYAZ DOLAR' DENİLEN ESKİ 100 VE 50 DOLARLARI BİR GEREKÇE SUNMAKSIZIN KABUL ETMİYOR"

Sahte dolar iddialarının piyasada yarattığı olumsuz etkileri değerlendiren Vural, "Piyasada bu kadar sahte dolar olduğuna inanmıyorum, olsa bize de denk gelirdi. Bankalar, eski 100 ve 50 dolarlık 'beyaz dolarları' gerekçe göstermeksizin kabul etmiyor. Bu durumun yılbaşına kadar çözülmesi gerekiyor" diyerek sektörde güven sorununa dikkat çekti.

Bankaların 'beyaz dolar' reddi ve döviz tahminleri: 2025'te dolar 40'lı rakamlarda

"ALDIĞINIZ HER DÖVİZİ MAKBUZU İLE BERABER SAKLAMAK ZORUNDASINIZ"

Vural, döviz alım satımlarında güvenli işlemler için resmi yerlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. "Dövizlerin mutlaka resmi yerlerden alınması lazım. Aldığınız her parayı makbuzuyla birlikte saklamak zorundasınız. Sahte dolarlar para sayma makinelerinden geçebilir, bu yüzden dikkatli olunmalı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, paraların su ile temasının geçerliliğini kaybettirmediğini ancak makinelerde sorun yaratabileceğini ekledi.

"2025 YILINDA DOLARIN 40'LI RAKAMLARI GÖRECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ"

Faiz oranlarının düşmesiyle dövizin yükselmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Oğuz Vural, 2025 yılı için kur beklentilerini paylaştı. "Bize göre doların olması gereken değeri 46-47 Türk lirası. 2025 yılında doların 40'lı rakamları göreceğini tahmin ediyoruz" dedi. Bankaların mevcut tutumu nedeniyle krizin derinleştiğini ifade eden Vural, sektörün çözüm beklediğini dile getirdi.

Bankaların \'beyaz dolar\' reddi ve döviz tahminleri: 2025\'te dolar 40\'lı rakamlarda

Ekonomi, Finans, Döviz, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankaların 'beyaz dolar' reddi ve döviz tahminleri: 2025'te dolar 40'lı rakamlarda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emin Erol:
    inşallah dolar 100 tl olur beter olsunlar her şeyi hak ediyoruz 5 7 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    doların olması gerektiği yer 60tldir. enflasyon ile orantısız durumdadır. bu durumda en çok ihracat yapanların elini kolunu bağlar 3 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    demekki dusecek 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
21:41 Putin’in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak Putin'in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:39:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bankaların 'beyaz dolar' reddi ve döviz tahminleri: 2025'te dolar 40'lı rakamlarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.