Koza Döviz Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Vural, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu ile gerçekleştirdiği programda sahte dolar iddialarına ilişkin görüşlerini paylaştı. Vural, bankaların eski 100 ve 50 dolarlık "beyaz dolarları" kabul etmemesinin sektörde güvensizlik yarattığını belirtti ve döviz alım satımlarında resmi yerlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Sahte dolar iddialarının piyasada yarattığı olumsuz etkileri değerlendiren Vural, "Piyasada bu kadar sahte dolar olduğuna inanmıyorum, olsa bize de denk gelirdi. Bankalar, eski 100 ve 50 dolarlık 'beyaz dolarları' gerekçe göstermeksizin kabul etmiyor. Bu durumun yılbaşına kadar çözülmesi gerekiyor" diyerek sektörde güven sorununa dikkat çekti.
Vural, döviz alım satımlarında güvenli işlemler için resmi yerlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. "Dövizlerin mutlaka resmi yerlerden alınması lazım. Aldığınız her parayı makbuzuyla birlikte saklamak zorundasınız. Sahte dolarlar para sayma makinelerinden geçebilir, bu yüzden dikkatli olunmalı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, paraların su ile temasının geçerliliğini kaybettirmediğini ancak makinelerde sorun yaratabileceğini ekledi.
Faiz oranlarının düşmesiyle dövizin yükselmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Oğuz Vural, 2025 yılı için kur beklentilerini paylaştı. "Bize göre doların olması gereken değeri 46-47 Türk lirası. 2025 yılında doların 40'lı rakamları göreceğini tahmin ediyoruz" dedi. Bankaların mevcut tutumu nedeniyle krizin derinleştiğini ifade eden Vural, sektörün çözüm beklediğini dile getirdi.
Son Dakika › Ekonomi › Bankaların 'beyaz dolar' reddi ve döviz tahminleri: 2025'te dolar 40'lı rakamlarda - Son Dakika
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