Baraj suları altında kalacak olan Tekkale köyünün yerine inşa edilen yeni köyün yüzde 84'ü tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Baraj suları altında kalacak olan Tekkale köyünün yerine inşa edilen yeni köyün yüzde 84'ü tamamlandı

17.05.2022 11:13
Baraj suları altında kalacak olan Tekkale köyünün yerine inşa edilen yeni köyün yüzde 84'ü tamamlandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan 225 haneli Tekkale köyünün yerine inşa edilen yeni köyün yüzde 84'ü tamamlandıArtvin'de Çoruh nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı suları altında kalacak 7 köy için yeni yerleşim...

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan 225 haneli Tekkale köyünün yerine inşa edilen yeni köyün yüzde 84'ü tamamlandı

Artvin'de Çoruh nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı suları altında kalacak 7 köy için yeni yerleşim yeri çalışmaları devam ediyor. Yeni yerleşim alanıyla birlikte sular altında kalacak olan 7 köyden biri olan 225 konutlu Tekkale köyü çalışmaları sona gelindi.

Çalışmaların Yüzde 84'lik seviye ulaştığı köy inşaatı çalışmaları hakkında DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajının göl sahasında kalacak olan Yusufeli İlçe Merkezi ile arazisi kısmen veya tamamen etkilenen 7 adet köy için Yeni Yerleşim Yerleri inşa edilmektedir. Arazisi kısmen baraj gölü altında kalacak olan Tekkale Köyü için Yeni Yerleşim Yeri altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Tekkale Köyünde 225 adet konut inşa edilecektir. Üstyapı çalışmaları devam etmektedir. İşin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 84 seviyesindedir" ifadelerine yer verildi. - ARTVİN

Baraj suları altında kalacak olan Tekkale köyünün yerine inşa edilen yeni köyün yüzde 84'ü tamamlandı
Baraj suları altında kalacak olan Tekkale köyünün yerine inşa edilen yeni köyün yüzde 84'ü tamamlandı
Baraj suları altında kalacak olan Tekkale köyünün yerine inşa edilen yeni köyün yüzde 84'ü tamamlandı
Baraj suları altında kalacak olan Tekkale köyünün yerine inşa edilen yeni köyün yüzde 84'ü tamamlandı

YORUMLAR
500
Futbol: TFF 3. Lig play-off Futbol: TFF 3. Lig play-off Manyas'ta direksiyon başında fenalaşan servis aracı sürücüsü hayatını kaybetti Manyas'ta direksiyon başında fenalaşan servis aracı sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Yusufeli Barajı, Yusufeli, Artvin, Baraj, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Baraj suları altında kalacak olan Tekkale köyünün yerine inşa edilen yeni köyün yüzde 84'ü tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:46:06. #1.13#
SON DAKİKA: Baraj suları altında kalacak olan Tekkale köyünün yerine inşa edilen yeni köyün yüzde 84'ü tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement