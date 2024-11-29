BASİFED'den Yeni Projeler ve Eğitim Hamlesi - Son Dakika
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Ekonomi

BASİFED'den Yeni Projeler ve Eğitim Hamlesi

BASİFED\'den Yeni Projeler ve Eğitim Hamlesi

BASİFED Başkanı Güneş, yeni projeleri, Federasyon Merkezi'ni ve BASİFED Akademi'nin kurulacağını açıkladı.

29.11.2024 11:59
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Batı Anadolu Sanayicileri ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, basın mensuplarıyla bir araya gelerek BASİFED'in artan bir ivme ile yoluna devam ettiğini söyledi.

Batı Anadolu Sanayicileri ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, basın mensupları ile kısa bir süre önce hizmete giren Federasyon Merkezi'nde bir araya geldi. Yapılan çalışmalar, projeler ve 2025 yılı faaliyetlerinin konuşulduğu toplantıda, önemli konulara değinildi. BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, yönetim olarak 9 aylık dönemini değerlendirerek sözlerine başladı. 9 aylık süreçte önemli işlere imza attıklarını söyleyen Güneş, "Birlikten kuvvet doğar düsturuyla hareket ettiğimiz bu dönemde üye derneklerimizi büyütmeye, ortak hedeflere, güçlü birlikteliklerle, beraber yürümeyi teşvik ettik, destek verdik. Bundan sonra da birlikten kuvvet üretmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Federasyon Merkezi yenilendi

BASİFED gibi bölgenin en büyük iş örgütü federasyonunun bir merkezinin olmamasının kabul edilemez bulduklarını ve göreve gelir gelmez ilk iş olarak BASİFED Federasyon Merkezi'ni dört aylık bir süreçte baştan sona yenileyerek faaliyete geçirdiklerini anlatan BASİFED Başkanı Güneş, "İçinde bulunduğumuz bu federasyon merkezinde üye derneklerimiz ve kentimizin diğer STK'ları toplantılar yapabiliyorlar, eğitimler seminerler organize edebiliyorlar. Toplantı salonları, seminer salonları ile dört dörtlük bir merkez oluşturduk, sponsor desteği alarak yaptığımız bu çalışmada emeği geçen herkese, sponsorlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

4 Kadın derneğinden ortak proje

BASİFED'in birleştirici güç olduğunun altını çizen Güneş, "BASİFED bünyesinde bulunan dört kadın derneğimiz ortaklaşa olarak Girişimci Kadınları Destekleme Projesi'ni hayata geçirerek İZKA desteği aldılar ve bu proje sürüyor. Bu tip birliktelikleri teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kadınlar Kongresi Şubat 2025'te

Kadın Kongresi'nin 100 yıl sonra ikincisinin yine BASİFED öncülüğünde yapıldığını, üçüncüsünün ise bu sene organize edildiğini vurgulayan BASİFED Başkanı Güneş, "Doğru işlerde devamlılık ve kurumsal hafıza esastır. Önceki dönemden gelen en doğru çalışmalardan biri olan Kadın Kongresi'nin 10 - 11 Şubat 2025 tarihlerinde, REV Holding ana sponsorluğunda gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

BASİFED Akademi geliyor

BASİFED Akademi kuracaklarını ve eğitimlere de 2025 yılından itibaren başlayacaklarını vurgulayan Güneş, 'Federasyon Merkezi'nin açılmasıyla üye dernekler ve o derneklerin üyelerine her türlü eğitimi verebilir hale geldik. BASİFED Akademi'yi kurarak ekonomi, finans, girişimcilik, başta olmak üzere her alanda eğitimler organize edeceğiz. DESEM ile imzalanacak protokol ile bu süreci başlatacağız" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Ekonomi, Kadın, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BASİFED'den Yeni Projeler ve Eğitim Hamlesi - Son Dakika

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