Başkan Arslan: "Başkan koltuğundan güç almamalı, koltuğuna güç vermeli" - Son Dakika
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Başkan Arslan: "Başkan koltuğundan güç almamalı, koltuğuna güç vermeli"

05.03.2022 17:08
Başkan Arslan: "Başkan koltuğundan güç almamalı, koltuğuna güç vermeli"

Gıda Maddeleri ve Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Fatih Arslan, "Başkan koltuğundan güç almamalı, koltuğuna güç vermeli. En iyi hizmeti sunmak için daha gayretli bir şekilde görevimizi sürdüreceğiz" dedi.

Gıda Maddeleri ve Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Fatih Arslan, "Başkan koltuğundan güç almamalı, koltuğuna güç vermeli. En iyi hizmeti sunmak için daha gayretli bir şekilde görevimizi sürdüreceğiz" dedi.

Adaysız seçim yapmanın onurunu yaşadıklarını belirten Başkan Fatih Arslan, "Esnaf kardeşlerimizin güven ve teveccühüne layık olmaya çalışıyoruz. Bizlerin başkanlık görevinde başarılı olduğumuzun kanıtıdır. En iyi hizmeti sunmak için daha gayretli bir şekilde görevimizi sürdüreceğiz. Bütün mesaimi odamızda harcamaya çalışıyorum. İstek ve taleplerini üyelerimizin burada dinleyerek çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Başkan koltuğundan güç almamalı, koltuğuna güç vermelidir. Bizim yönetim anlayışımızı budur ve bu şekilde ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz" diye konuştu. - ORDU

YORUMLAR
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Fatih Arslan, Esnaf Odası, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Arslan: 'Başkan koltuğundan güç almamalı, koltuğuna güç vermeli' - Son Dakika


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