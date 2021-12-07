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Başkan Aygün: "Daima esnafımızın yanındayız" - Son Dakika

Başkan Aygün: "Daima esnafımızın yanındayız"

07.12.2021 15:01
Başkan Aygün: "Daima esnafımızın yanındayız"

Derince Belediyesi tarafından düzenlenen "Derince'de Ticari Hayat" konulu toplantıda konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Esnafımızın her zaman yanınızdayız" dedi.

Derince Belediyesi tarafından düzenlenen "Derince'de Ticari Hayat" konulu toplantıda konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Esnafımızın her zaman yanınızdayız" dedi.

Derince'de faaliyet gösteren esnafın katılımıyla düzenlenen, Derince'de Ticari Hayat konulu esnaf buluşması bir kafede gerçekleştirildi. Derince Belediyesi'nin, Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile birlikte düzenlediği toplantıya çok sayıda esnaf katıldı. Toplantının önemine değinen Belediye Başkanı Zeki Aygün, "İlçemizde ticaretin gelişmesi ve Derince'mizin geleceği hakkında öneri ve çözümleri paylaşacağımız esnaf buluşmamızı önemsiyoruz. Sizlerin de yakından bildiği gibi bizler sürekli esnaflarımızla iç içeyiz. Her hafta ayrı bir mahallede, ayrı bir bölgede esnaflarımızı ziyaret ediyor, onlarla bir araya gelip talep ve önerilerini dinliyoruz. Pandemi ile mücadele döneminde özveriyle çalışmalarını sürdüren kıymetli esnafımızın her zaman yanında olduk. Esnafımızın her zaman yanınızdayız" dedi.

Başkan Aygün, konuşmasının ardından esnafın sorularını yanıtladı, talep ve önerileri dinledi. - KOCAELİ

Başkan Aygün: Daima esnafımızın yanındayız
Başkan Aygün: Daima esnafımızın yanındayız
Başkan Aygün: Daima esnafımızın yanındayız

Esnaf ve Sanatkarlar, Zeki Aygün, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Aygün: 'Daima esnafımızın yanındayız' - Son Dakika Ekonomi


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