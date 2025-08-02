Başkan Doğan: "İhracatta hedef 5 milyar dolar"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'un ihracat rakamlarını 5 milyar dolara çıkartma hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Bir dizi program ve temaslarda bulunmak üzere Samsun'a gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Bakan Bolat'a Bakan Yardımcılarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu ve protokol üyeleri eşlik etti. Ziyarette ayrıca Büyükşehir Belediyesi bürokratları da bulundu. Gerçekleşen ziyarette şehirdeki ticaret potansiyeli, sanayi yatırımları ve ekonomik gelişim başta olmak üzere çeşitli konularda karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Samsun'da olmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Bakan Bolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın Samsun'da hayata geçirdiği çalışmaları vurgulayarak Başkan Doğan'a başarılar diledi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun'umuz genç nüfusu yüksek, ticaret hacmi geniş, lojistik anlamda güçlü bir şehir. Şehrimizin ticaret hacmini daha da artırmak, yatırım olanaklarını genişletmek ve girişimciliği güçlendirmek adına Sayın Bakanımızla verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ayrıca ihracat kapasitemizin artırılması, esnafımızın güçlendirilmesi ve yeni ticaret alanlarının oluşturulmasına yönelik projelerimizi paylaştık. Şehrimizin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak her türlü çalışmayı hep birlikte kararlılıkla sürdüreceğiz. Samsun'umuzu ülkemizin vizyonu olan Türkiye Yüzyılı'na birlik ve beraberlik içinde taşıyacağız. Sayın Bakanımıza ziyaretleri ve kıymetli katkıları için şehrimiz ve hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"İhracatta hedef 5 milyar dolar"

Kentin ihracat hedefleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Doğan, "İlklerin şehri Samsun'umuz dış ticaret hacmi ile büyümeyi sürdürüyor. Samsun'umuzda ihracatımız 2023 yılında 1,635 milyar dolar iken 2024 yılında 1,652 milyar dolar seviyelerime çıkmıştır. 2024 Ocak ve Temmuz ayları arasında ise 968,3 milyon dolar olan ihracatımız 2025 Ocak ve Temmuz ayı arasında yüzde 1,83 artışla 1,006 milyar dolara yükselmiştir. Samsun'da 2024 Temmuz ayında 143 milyon ihracat yapılmışken Temmuz 2025'te yüzde 16 artış ile 166 milyon dolar ihracat yapılmıştır. Bu büyük artışta emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanımız Ömer Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız, Milletvekilimiz Mehmet Muş ve vekillerimiz önderliğinde iş dünyamız ve OSB'lerimizle önümüzdeki süreçte bu rakamı yıllık 5 milyar dolara çıkartma hedefi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - SAMSUN