Murzioğlu Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren firmaları tebrik etti

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren Samsunlu 8 firmayı başarılarından dolayı kutladı.

Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) her yıl yaptığı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayici Kuruluşunun 2021 Yılı Raporu sonuçlarını değerlendirdi.

Açıklanan listede, Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi AŞ, Unsan Un Sanayi ve Ticaret AŞ, Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ, Özyılmaz Fındık Sanayi ve Ticaret AŞ, Sürsan Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Yeşilyurt Enerji Elektrik Üretim AŞ, Selekt Bilgisayar İletişim Ürenleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Kavçim Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sıralamada yer aldığını belirten Murzioğlu, listeye giden firmalarla onur ve gurur duyduklarını vurguladı.

Murzioğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl listeye 7 firmamız girmişti. Bu yıl ise 8 firma ile listede yer aldık. Firmalarımızın bu başarıları takdire şayandır. Tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasına katkı sağlayan firmalarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Kentimizin, ülkemizin kalkınması adına fedakarca çalışarak istihdam sağlayan, üretim yapan firmalarımıza minnettarız. Önümüzde büyük hedeflerimiz var. Hedeflere ulaşmak istiyorsak, geride kalmak istemiyorsak, her gün bir önceki günden daha fazla çalışmak zorundayız. Yeter ki, sanayicimiz desteklensin, önü açılsın. Yeter ki, birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. Biz de Oda olarak ihracatı artırıcı tüm yardımcı etkenleri harekete geçirmek için çaba harcıyoruz. Temennimiz ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı verebilmek için daha fazla ihracat yapabilmek. İnşallah belirlediğimiz hedefimize de hep birlikte el ele vererek ulaşacağız."