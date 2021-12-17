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Başkan Saygılı'dan asgari ücret değerlendirmesi - Son Dakika

Başkan Saygılı'dan asgari ücret değerlendirmesi

17.12.2021 09:45
Başkan Saygılı'dan asgari ücret değerlendirmesi

Dün öğlen saatlerinde açıklanan asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmede bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Çalışanlarımızın hem cari dönemde hem de geleceğe yönelik alım gücünün korunması önceliğimiz olmalıdır" açıklaması yaptı.

Dün öğlen saatlerinde açıklanan asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmede bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, "Çalışanlarımızın hem cari dönemde hem de geleceğe yönelik alım gücünün korunması önceliğimiz olmalıdır" açıklaması yaptı.

Başkan Bilal Saygılı, 2022 yılı asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Saygılı, "2022 yılında uygulanacak asgari ücretin hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. MÜSİAD olarak bütün çalışanlarımızın hayatlarını insani şartlarda ve onurlu bir şekilde sürdürmesi gerektiğini savunuyoruz. Tek bir çalışanımızın bile alın terinin enflasyona ezdirilmemesi için asgari ücret teklifimizin en az 4 bin TL olması gerektiğini vurgulamıştık. Bu anlamda asgari ücret 2022 yılı için önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 oranında bir artışla net 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Özellikle altını çizmek isteriz ki; çalışanlarımızın hem cari dönemde hem de geleceğe yönelik alım gücünün korunması için, fiyatlar genel düzeyindeki yüksek oranlı artışların önüne geçilmesi önceliğimiz olmalıdır. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kısa vadede yüksek faiz yükünden kurtularak orta ve uzun vadede enflasyon hedefimize adım adım yaklaşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

"Bizleri memnun etti"

"Yeni asgari ücretteki artış oranının geçtiğimiz seneye göre getireceği ilave maliyetin azaltılması hususunda, damga vergisi ve gelir vergisini kaldırarak işverenin yükünü 450 TL azaltılması, iş dünyası temsilcileri olarak bizleri oldukça memnun etmiştir" diyen Başkan Saygılı, şöyle devam etti: "Bu noktada başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, iş dünyasının taleplerine kayıtsız kalmayan bütün ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bilindiği gibi mevcut uygulamada işkolu ya da sektör ayırt etmeksizin bütün asgari ücretli çalışanlar için standart bir ücret belirlenmekte, böylece imalata yönelik stratejik öneme sahip sektörlerle diğer sektörler arasında bir fark gözetilmemektedir. MÜSİAD olarak görüşümüz; sanayi sektörü kapsamında asgari ücretli çalışanlar için ilave bir pozitif ayrıcalık sağlanmasının, imalata yönelik istihdamımızın ve üretim kapasitemizin artırılması adına önemli bir adım olacağı yönündedir." - İZMİR

Başkan Saygılı'dan asgari ücret değerlendirmesi

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Saygılı'dan asgari ücret değerlendirmesi - Son Dakika Ekonomi


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