Başkan Ünal'dan 32. Yıl kutlaması - Son Dakika
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Başkan Ünal'dan 32. Yıl kutlaması

09.05.2022 17:52
Başkan Ünal'dan 32. Yıl kutlaması

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, MÜSİAD'ın 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, MÜSİAD'ın 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Başkan Ünal, yaptığı açıklamada geleceğe yön verebilmek için sağlam temellerin olması gerektiğini belirterek,

9 Mayıs 1990 yılında, memleket sevdalısı bir grup genç iş insanı tarafından temelleri atılan MÜSİAD'ın bugün 32. yaşını kutladığını kaydetti.

Derneğin 32 yıldır sevgi, saygı ve insana hizmet düsturu ile çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden MÜSİAD Şube Başkanı Ünal, " MÜSİAD, 32 yılın ardından tazelenen kurumsal yapısı ve memleketine sunduğu projelerle, hem üyeleri hem paydaşları hem de memleketin din, dil, ırk, görüş ayırt etmeksizin, meselesi Türkiye olan ve bu şuurla çalışan her bir bireyine ve kurumuna duyduğu saygı, muhabbet ve kucaklayıcı hoşgörüsü ile erdemli insan olma ve yardımlaşma şuurunu kaybetmeden güçlenerek genişlemeyi sürdürmektedir. Verdiği hizmetler ile ülkesine, devletine, milletine ve davasına tutkun kimliği ile hem üyeleri hem de paydaşları nezdinde sağlam, güçlü ve onurlu bir yol arkadaşı olarak ayakta durmaya devam etmektedir. 32. yaşı ve yeni görev değişimi ile birlikte Karabük MÜSİAD il genelinde yoğun bir çalışma sürecine girdi. Üyeleriyle birlikte güçlenerek bölgede kalkınma anlamında çalışmalar sürdürerek isminden daha çok bahsettirecek. Önceden belirlenen ilke ve değerleri paylaşan üye sayısını artırmak, üyeleri arasındaki dayanışmayı geliştirmek ve kendi içinde sağladığı bu birlik ve beraberlik ruhuyla ülkemizin maddi ve manevi yönden gelişmesine katkıda bulunma amacını Karabük genelinde de sürdürmeye devam edeceğiz. Kısaca üretmek için var olacağız. İnsan odaklı ve her şey Karabük için anlayışıyla hareket edeceğiz. Öteleyen veya ötekileştiren değil, birleştiren ve kucaklayan bir anlayış içerisindeyiz. Yol haritamızın temelinde birlik ve beraberlik vardır. Gönlümüz açık, kapımız açıktır" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Cengiz Ünal, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Ünal'dan 32. Yıl kutlaması - Son Dakika


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