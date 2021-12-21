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Başkent EDAŞ, Batı Karadeniz'de kesintisiz elektrik için sahada - Son Dakika

Başkent EDAŞ, Batı Karadeniz'de kesintisiz elektrik için sahada

21.12.2021 16:51
Başkent EDAŞ, Batı Karadeniz'de kesintisiz elektrik için sahada

Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışının etkili olmaya başlamasıyla, teyakkuzda bekleyen Başkent EDAŞ ekipleri, yüksek kesimlerdeki elektrik dağıtım hatlarında oluşan arızalara müdahale ediyor.

Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışının etkili olmaya başlamasıyla, teyakkuzda bekleyen Başkent EDAŞ ekipleri, yüksek kesimlerdeki elektrik dağıtım hatlarında oluşan arızalara müdahale ediyor.

Başkent EDAŞ ekipleri, 20 Aralık gecesi etkili olmaya başlayan ve yüksek kesimlerdeki elektrik dağıtım hatlarında arızalara neden olan kar yağışından müşterilerinin etkilenmemesi için sahadaki çalışmalarını tüm gücüyle sürdürüyor.

Verilen bilgiye göre, elektrik dağıtım hatlarının geçtiği ve kar kalınlığının yer yer 50-60 santimetreye kadar ulaştığı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kesintisiz elektrik için mücadele veren Başkent EDAŞ, bu noktalardaki hızlı müdahaleleriyle şehir merkezlerinin yağıştan etkilenmemesi için 7/24 çalışmaya devam ediyor. Yağışla ortaya çıkan kar ve buz yükü nedeniyle meydana gelen iletken kopuğu ve direk yıkılmaları insansız hava araçlarıyla tespit edilirken, şirket ekipleri Lojistik Hizmet Merkezlerinde afete karşı hazır tutulan malzemelerle arızaları gideriyor.

Şirket ekipleri zorlu arazilere dört çeker pick-up veya paletli araçlarla ulaşırken, ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere ağaç ve direk devrilmelerine karşı çok sayıda vinç ve bölgesel enerji arzı için de jeneratörler hazır tutuluyor. Yıl boyunca bakımdan geçirdiği mevcut hatları ve yeni yatırımlarla devreye aldığı yer altı ve havai hat şebekesiyle şirket, kışın tüm zorlu koşullarına rağmen kaliteli ve kesintisiz enerji için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Başkent EDAŞ, Batı Karadeniz'de kesintisiz elektrik için sahada
Başkent EDAŞ, Batı Karadeniz'de kesintisiz elektrik için sahada
Başkent EDAŞ, Batı Karadeniz'de kesintisiz elektrik için sahada

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkent EDAŞ, Batı Karadeniz'de kesintisiz elektrik için sahada - Son Dakika Ekonomi


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