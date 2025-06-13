Batıçim 2025'te Güçlü Başlangıç Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Batıçim 2025'te Güçlü Başlangıç Yaptı

Batıçim 2025\'te Güçlü Başlangıç Yaptı
13.06.2025 10:21
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Batıçim, 2025 ilk çeyrek verileriyle FAVÖK'ü %15,8'e yükseltti ve ihracatını %48 artırdı.

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş., 2025 yılı ilk çeyrek dönemine ilişkin faaliyet ve finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, FAVÖK'ünü 480 milyon TL'ye çıkarırken, FAVÖK marjını da yıllık bazda yaklaşık 7 puan artırarak yüzde 15,8 seviyesine yükseltti.

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu'nun amiral gemisi Batıçim, 2025 yılının ilk üç ayında çimento ihracatında yüzde 48'lik kayda değer bir artış sağlarken; Batıliman'daki elleçleme hacmindeki yüzde 33'lük yükseliş, şirketin dış ticaret operasyonlarında kapasiteyi belirgin biçimde genişletti. Yurt dışı pazarlarda büyümeye devam eden şirketin bu başarısında özellikle Avrupa ve ABD pazarlarındaki konumunu güçlendirmeye yönelik hamleleri etkili oldu. Böylece ihracat stratejisi, bu dönemde hem miktar hem de ciro açısından olumlu sonuçlar verdi.

KAP'a yapılan açıklamaya göre Batıçim'in finansal göstergelerinde önceki yıla göre dikkat çekici iyileşmeler görüldü. 2025 yılı ilk çeyrek itibarıyla brüt kar marjı yüzde 10'dan yüzde 17'ye, esas faaliyet karı marjı yüzde 2'den yüzde 7'ye, FAVÖK marjı yüzde 9'dan yüzde 15,8'e yükseldi. Finansal sağlamlık açısından da önemli bir adım atan Batıçim, ilk çeyrekte finansal borcunu da yüzde 33 oranında azaltarak bilanço yapısını güçlendirdi. Bu başarının arkasında; satış fiyatlarındaki stratejik güncellemeler, enerji maliyetlerinde etkin kontrol, alternatif yakıt kullanımının artırılması ve sürdürülebilir maliyet yönetimi uygulamaları yer aldı. Ayrıca Batıliman'daki tamamlanan yatırımlar sayesinde artan operasyonel kapasite, finansal göstergelere doğrudan olumlu yansıdı.

"Yıla güçlü bir başlangıç yaptık"

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Batısöke'nin ilk çeyrek mali verilerindeki önemli gelişimin bugün Batıçim ilk çeyrek konsolide verilerindeki pozitif değişim ve gelişmelerle devam ettiğini söyleyen Candaş, şirketin uzun vadeli dönüşüm vizyonuna ilişkin şunları söyledi:

"2025 yılı içinde başlattığımız stratejik dönüşüm süreciyle çimento faaliyetlerimizi Batısöke çatısı altında topluyoruz. Bu yapı, daha yalın, etkin ve sürdürülebilir bir organizasyon kurmamıza olanak tanıyacak. Ayrıca SPK onaylarına müteakip, sahip olduğumuz gayrimenkuller üzerinde geliştirmeyi planladığımız projelerle, portföyümüzü sadece sanayiyle değil gayrimenkul yatırımlarıyla da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Aliağa'da kurulması planlanan yıllık en az 2 milyon ton kapasiteli öğütme ve paketleme tesisi, üretim kabiliyetimizi daha da yukarı taşıyacak stratejik bir yatırım olacak."

İstikrarlı büyümeye ve bölgeye değer katmaya devam edeceklerini vurgulayan Candaş, " Türkiye'nin halka açık en köklü sanayi kuruluşlarından biri olarak, sadece karlılık odaklı değil; istihdamdan ihracata, sürdürülebilirlikten bölgesel kalkınmaya kadar çok yönlü bir sorumluluğu üstleniyoruz. Attığımız her adım hem topluluğumuzun hem de ülkemizin uzun vadeli hedefleriyle uyumlu bir vizyonun parçası. Açıklanan veriler ışığında, yılı bütçelenen ciro, net kar ve FAVÖK hedeflerinin üzerinde tamamlamayı öngörüyoruz. Tüm faaliyetlerimizle bu hedefe emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Batı Anadolu, Ekonomi, Batıçim, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Batıçim 2025'te Güçlü Başlangıç Yaptı - Son Dakika

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