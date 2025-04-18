Batıçim\'den Stratejik Yeniden Yapılanma

Batıçim, Bornova'daki fabrikanın kiralanması, unvan değişikliği ve gayrimenkul yatırım fonları kurulması yönünde aldığı kararlarla organizasyonel ve finansal yapısında stratejik bir dönüşüm başlatıyor.

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş., Türkiye'nin köklü sanayi kuruluşlarından biri olarak, değişen küresel ve yerel dinamiklere uyum sağlamak ve sürdürülebilir büyümesini desteklemek amacıyla kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlattı. Şirketin Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Dört temel adım

Yeni strateji kapsamında; Bornova Fabrikası, üretim faaliyetleri kesintiye uğramadan, Batıçim iştiraki Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'ye kiralanacak. Bu geçici yapı, ileride geliştirilecek gayrimenkul projeleri hayata geçene kadar sürdürülecek.

Batıçim'in unvanı 'Batıçim Batı Anadolu A.Ş.' olarak değişecek; Batısöke ise 'Batıçim Çimento Sanayi Türk A.Ş.' unvanını kullanacak.

Gayrimenkul yatırım fonları kurularak, İzmir Bornova'daki Bornova Fabrika Arsası ve Erzene başta olmak üzere, şirket portföyünde yer alan çeşitli taşınmazlar bu fonlara devredilecek. Bu sayede yeni gelir kalemleri oluşturulması, portföy çeşitlendirilmesi ve şirketin toplam konsolide karlılığının artırılması hedefleniyor.

Aliağa'daki Batıliman arazisi üzerinde, yıllık asgari 2 milyon ton kapasiteli bir öğütme ve paketleme tesisi kurulacak. Kurulumun ardından bu tesis de Batısöke'ye kiralanacak.

Şirketin bu adımları, yalnızca mevcut piyasa koşullarına uyum sağlamakla kalmayıp, mali yapıyı güçlendirmeyi, yatırımları çeşitlendirmeyi ve operasyonel esnekliği artırmayı hedefliyor. Yönetim Kurulu, tüm sürecin şeffaflıkla yürütüleceğini, yatırımcıların çıkarlarının gözetileceğini ve gerekli düzenleyici izinlerin ardından işlemlerin genel kurul onayına sunulacağını açıkladı. - İSTANBUL