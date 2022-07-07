Batman'da devletten destek alan girişimci 350 kişiye istihdam sağladı - Son Dakika
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Batman'da devletten destek alan girişimci 350 kişiye istihdam sağladı

07.07.2022 13:25

Batman'da devletten destek alan girişimci 350 kişiye istihdam sağladı -Batman'dan İspanya'ya tekstil ürünü ihracatıBATMAN Batman'da kendi markasını oluşturan ve yurtdışına da büyük ihracatlar yapan iş insanı Hasan Kılıç, devlet desteğini alarak tekstil sektöründe 350 kişiye istihdam sağlıyor.

Batman'da devletten destek alan girişimci 350 kişiye istihdam sağladı

-Batman'dan İspanya'ya tekstil ürünü ihracatı

BATMAN Batman'da kendi markasını oluşturan ve yurtdışına da büyük ihracatlar yapan iş insanı Hasan Kılıç, devlet desteğini alarak tekstil sektöründe 350 kişiye istihdam sağlıyor.

Batman'da 6. bölgenin kendilerine sundukları imkanlarla beraber büyük istihdamlar, cirolar elde ettiğini ve sektörde çok iyi bir pazar yakaladıklarını belirten Hasan Kılıç, "KOSGEB'in kendilerine verdiği desteklerle istihdam sayılarının yüzde 30 arttığını söyledi. Kılıç, "Artık üretimin yanında AR-GE masraflarıyla beraber kendi markamızı oluşturmamızla beraber büyük bir fırsat oldu. Tüm dünyaya Batman'ın ürettiği ihraç etmiş ve buradan o pazarlara ulaşmış oluyoruz. İspanya şu anda ağırlıkta. Bizim pazarımızın büyük kısmı İspanya. Bunun yanında Türki Cumhuriyetlere de kendi markamızdan gönderdiğimiz ürünler var. Bütün bilindik markalarla beraber şu anda markamızı bu ülkelere gönderebiliyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Batman'da devletten destek alan girişimci 350 kişiye istihdam sağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da devletten destek alan girişimci 350 kişiye istihdam sağladı - Son Dakika
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