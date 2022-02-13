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Batman Havalimanı ocak ayında 33 bin 814 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika

Batman Havalimanı ocak ayında 33 bin 814 yolcuya hizmet verdi

13.02.2022 14:33
Batman Havalimanı ocak ayında 33 bin 814 yolcuya hizmet verdi

Batman Havalimanı, ocak ayında 33 bin 814 yolcuya hizmet verdi.

Batman Havalimanı, ocak ayında 33 bin 814 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre ocak ayında Batman Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 33 bin 814 oldu. İniş kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 230 olurken, kargo, posta, bagaj trafiği ise 313 ton olarak gerçekleşti. - BATMAN

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Batman Havalimanı, Uçak, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Batman Havalimanı ocak ayında 33 bin 814 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Batman Havalimanı ocak ayında 33 bin 814 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika
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