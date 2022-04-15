Bayburt'ta 127 proje yürütülüyor - Son Dakika
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Bayburt'ta 127 proje yürütülüyor

15.04.2022 15:09
Bayburt'ta 127 proje yürütülüyor

Bayburt'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Bayburt'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Cüneyt Epcim, toplantıda yaptığı konuşmada, Bayburt'ta yatırımcı bölge ve il kuruluşları tarafından 3,902 milyar lira tutarında 127 proje yürütüldüğünü söyledi.

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen 67 projenin bedelinin 2,158 milyar lira olduğunu belirten Epcim, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce de 1,396 milyar lira tutarlı 14 projenin devam ettiğini aktardı.

Epcim, Bayburt'ta Orman Bölge Müdürlüğünce 5, İller Bankası AŞ Bölge Müdürlüğünce 4, AFAD, Vakıflar ile Tarım ve Orman bölge müdürlüklerince de 1'er proje yürütüldüğünü vurguladı.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in de katıldığı toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin çalışmaları aktarmalarının ardından tamamlandı.

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Bayburt'ta 3 milyar 902 milyon liralık 127 proje yürütülüyor Bayburt'ta 3 milyar 902 milyon liralık 127 proje yürütülüyor Vali Epcim: 'Ülkemizin sizlere ihtiyacı var' Vali Epcim: 'Ülkemizin sizlere ihtiyacı var'

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Cüneyt Epcim, Yatırımcı, Bayburt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bayburt'ta 127 proje yürütülüyor - Son Dakika


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