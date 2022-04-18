Bayburt'ta devlet desteğiyle koyun varlığı artıyor - Son Dakika
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Bayburt'ta devlet desteğiyle koyun varlığı artıyor

18.04.2022 12:58
Bayburt'ta devlet desteğiyle koyun varlığı artıyor

Bayburt'ta devam eden "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" çerçevesinde çiftçilere koyunları teslim edilmeye devam ediyor.

Bayburt'ta devam eden "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" çerçevesinde çiftçilere koyunları teslim edilmeye devam ediyor.

"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi ile küçükbaş işletmelerinin kapasitelerini artırarak yerel ırkların gelişmesine katkı sunması ve bölgesel anlamda ekonomik güce dönüşmesi, il ve ilçelerde ki koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin ve ölçeklerinin büyütülmesi ile atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, yerel koyun ırklarının artırılarak bölgesel kalkınmayı ve yerel koyun yetiştiriciliğiyle kırmızı et açığının kapatılmasına destek olunması amaçlanıyor.

Bayburt'ta da küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, köyden kente göçün azaltılarak istihdamın sağlanması ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" çerçevesinde çiftçilere koyun dağıtımları devam ediyor. Devam eden projede son olarak Çiğdemtepe köyünde hayvancılık ile uğraşan Tuncay Karaduman'ın koyunları İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sürdürülen proje 1 yıl daha uzatılarak 2. etabı başladı. Bu çerçevede son verilere göre kentte 2019 yılında 39 bin olan küçükbaş hayvan sayısı 2021 yılında 99 bin sayısına ulaşarak büyük oranda arttığı görüldü. - BAYBURT

Bayburt'ta devlet desteğiyle koyun varlığı artıyor
Bayburt'ta devlet desteğiyle koyun varlığı artıyor
Bayburt'ta devlet desteğiyle koyun varlığı artıyor

YORUMLAR
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Bayburt, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bayburt'ta devlet desteğiyle koyun varlığı artıyor - Son Dakika


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