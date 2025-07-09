Bayburt'un Tarhunu Amerika'da Buldu - Son Dakika
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Ekonomi

Bayburt'un Tarhunu Amerika'da Buldu

Bayburt\'un Tarhunu Amerika\'da Buldu
09.07.2025 08:33
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Kevin John Lindseth, Bayburt'taki tarhun tarlalarında inceleme yaptı ve Amerika'ya ihracat için görüşmeler gerçekleştirdi.

Bayburt'un coğrafi işaretli tıbbi aromatik bitkisi tarhun, Amerika'dan alıcı buldu. Amerika'da şirket yöneticisi olan iş insanı Kevin John Lindseth, kentte yetişen bütün tarhunu Amerika'ya götürmek üzere Bayburt'un Yedigöze köyündeki tarhun tarlalarında incelemelerde bulundu.

Organik ve endemik olarak yetiştirilen tarhunu yerinde inceleyen heyet, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DOKAP iş birliğiyle kurulan kurutma ünitesindeki tarhunları inceleyerek işe başladı. Daha sonra Yedigöze köyünde üretimi yapılan tarhun tarlaları gezilerek, üreticilerden bilgi alındı. Firma ile Bayburtlu üreticiler arasında ihracat ağı kurulması yönünde önemli görüşmeler gerçekleştirildi. İlerleyen günlerde anlaşma imzalanarak, coğrafi işaretli meşhur Bayburt tarhunu kilo ve ton sınırı olmadan Amerika'ya ihraç edilecek.

Bayburt'ta yetişen tüm tarhuna müşteri olan Kevin John Lindseth, Bayburt'a ilk kez tarhun için geldiğinin altını çizdi. Lindseth, tarhunun organik tarım uygulamalarıyla yetiştirildiği söyleyerek, "Buraya Amerika'dan ilk kez gelerek, en iyi kalitedeki tarhun otunu görmeyi planlıyorum. Organik olarak üretilen tarhunu incelemeye geldim ve bu alanda çok doğal bir yetiştiricilik gördüm. Biz dünya üzerindeki en iyi kaliteyi görmek istiyoruz ve şu an burada en iyi kaliteyi görebilmek için Bayburt'ta bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yedigöze köyünde tarhun yetiştiriciliği yapan yerel üreticiler ise Bayburt tarhununun ülke sınırları dışında da adını duyuracağını ve tarhunun uluslararası bir marka haline geleceğini belirtti. İlerleyen günlerde yapılacak anlaşma ile Bayburt tarhununun Amerika'ya ihraç edilmesi bekleniyor. Bu anlaşmanın, coğrafi işaretli Bayburt tarhununun uluslararası alanda tanınmasına önemli katkı sağlaması öngörülüyor.

Tarhun tarlalarında yapılan incelemelerde Kevin John Lindseth'e Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu, Koordinasyon Tarımsal Veriler Şube Müdür Vekili Diler Atayeter eşlik etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bayburt'un Tarhunu Amerika'da Buldu - Son Dakika

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