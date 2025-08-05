Baymak Akademi Eğitimde İki Kat Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Baymak Akademi Eğitimde İki Kat Artış

05.08.2025 11:30
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Baymak Akademi, eğitim saatlerini iki kat artırarak katılımcı sayısını yüzde 100 artırdı.

İklimlendirme sektörü profesyonellerini uzmanlık eğitimleriyle destekleyen Baymak Akademi, yılın ilk yarısında eğitim saatini iki kattan fazlaya çıkarırken, katılımcı sayısını ise yüzde 100 oranında artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacına eğitimle yön vermek amacıyla 2018'de kurulan Baymak Akademi, 2025 yılının ilk yarısında önemli bir performansa imza attı.

Bu dönemde, fiziki ve çevrim içi olarak düzenlediği eğitim saatlerinde iki kattan fazla artış gerçekleştiren Baymak Akademi, katılımcı sayısında ise yüzde 100 artış sağladı.

"Kaliteli hizmetin temeli eğitimde atılır." mottosuyla hareket eden Baymak Akademi, yılın ilk yarısında toplam 100'ü aşkın eğitim oturumuyla 3 bin 800 katılımcıya ulaştı. Akademi, 400 saatlik eğitim süresi boyunca yetkili servis personeli, satış kanalları, çağrı merkezi çalışanları, gaz dağıtım firmaları, teknik lise ve üniversite öğrencilerinin de aralarında bulunduğu geniş bir yelpazeye eğitim verdi.

Sahada doğrudan verimlilik ve müşteri memnuniyetine yansıyan etkiler yaratan bu eğitimlerin içeriğinde, ürün gamına dair teknik detaylardan montaj süreçlerine, kullanıcıyı doğru bilgilendirme tekniklerinden satış sonrası hizmet kalitesine kadar çok yönlü bir kapsam alanı bulunuyor. Baymak Akademi, dışarıdan konuşmacıların katılımıyla düzenlenen oturumlarla da katılımcıların kişisel ve sektörel gelişimine katkı sağlıyor.

Yeni bölge akademileri açılacak

Baymak Akademi, Ankara, İzmir ve Gaziantep'te açılan bölge akademileriyle Türkiye'nin farklı noktalarındaki sektör paydaşlarına yerinde eğitim imkanı sunuyor. Hem teorik hem de uygulamalı içeriklerle desteklenen bu eğitimler sayesinde teknik yeterlilik ve hizmet kalitesi eş zamanlı olarak artırılıyor.

Hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak sunularak Türkiye'nin her yanına ulaştırılan eğitimler kapsamında teknik lise ve üniversite öğrencilerine özel geliştirilen modüller, geleceğin profesyonellerini sektöre hazırlıyor.

Bugünün yanı sıra geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayan sürdürülebilir bir model oluşturan Baymak Akademi, yılın ikinci yarısında yeni bölge akademilerinin hayata geçirilmesiyle daha geniş bir coğrafyaya ve fazla profesyonele ulaşmayı hedefliyor.

Bu vizyon doğrultusunda her yeni akademinin, sektöre nitelikli iş gücü kazandırmak adına stratejik bir adım olması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, Baymak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Baymak Akademi Eğitimde İki Kat Artış - Son Dakika

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