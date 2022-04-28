Bayram öncesi geleneksel üretim tel kadayıfa ilgi - Son Dakika

Konya'da bakır tepside geleneksel üretim tel kadayıf sofraları tatlandırırken, Ramazan Bayramı öncesinde ilgi görüyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Konya'da geleneksel yöntemlerle bakır tepside üretilen tel kadayıfa da ilgi arttı. Damak tadına ve bütçeye uygun olan tel kadayıf sofralarda vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Bayram öncesi alışverişe çıkan vatandaşlar da kadayıfçı dükkanlarında yoğunluk oluşturdu. Talebe yetişmeye çalışan esnaf ise uzun mesai harcıyor.

Tarihi Bedesten Çarşısı'nda 40 yıldır bakır tepside tel kadayıf ustalığı yapan Hakan Güvez, "Allah'a şükür işler gayet güzel. Piyasanın durumu belli zaten. Milletin alım gücü biraz düşük ama elimizden geldiği kadar ürünlerimizi hesaplı vermeye çalışıyoruz. Tel kadayıf Ramazan'ın vazgeçilmez tatlısı. Üretimimiz devam ediyor. Yetişebildiğimiz kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. Yıllardan beri yaptığımız gibi aynı işi sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

"Bayram sofralarında isteniyor, iftar sofralarında aranıyor"

Kadayıfın çok doğal bir tatlı olduğunu belirten Hakan Güvez, "Piyasaya göre en ucuz, en hesaplı tatlılardan biri. Gariban tatlısı, millet alıp yiyor. Güzelliğini tartışmamıza bile gerek yok. Hele bir de şerbeti sütle yapılırsa yemeye de derman yetmez. Ablalarımız, bacılarımız yapıyor. Her yemeğin arkasından bir tatlı isteniyor malum. Bayram sofralarında isteniyor, iftar sofralarında aranıyor" ifadelerini kullandı.

Fiyatların cazip olduğunu söyleyen Güvez, "Şu anda 26 lira kilosu. Bunu toplama vuracak olursak 100 liraya, belki 150 liraya mal edilir ama 1 kilo kadayıftan şerbetini yaptığın zaman 3,5 kilo tatlı çıkar. O da bir evin 3-4 günlük tatlı ihtiyacını giderir" şeklinde konuştu.

Tel kadayıf almaya gelen Musa Üzümcü de, "Ben şeker hastasıyım. Tadını ayarlayabilmek için aldım. Hazır alsam olmaz, ben kendime göre yapacağım onun için aldım. Her bayramda da yerim, ayda bir sefer de yerim" dedi.

Hacı Batur ise, "Ramazan'ın yüzü suyu hürmetine, alışkanlık, kültürel geleneklerimizden olduğu için akşamları tatlı olsun diye alıyoruz, yiyoruz" diye konuştu. - KONYA