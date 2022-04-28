Bayram öncesi geleneksel üretim tel kadayıfa ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

Bayram öncesi geleneksel üretim tel kadayıfa ilgi

28.04.2022 11:16
Bayram öncesi geleneksel üretim tel kadayıfa ilgi

Konya'da bakır tepside geleneksel üretim tel kadayıf sofraları tatlandırırken, Ramazan Bayramı öncesinde ilgi görüyor.

Konya'da bakır tepside geleneksel üretim tel kadayıf sofraları tatlandırırken, Ramazan Bayramı öncesinde ilgi görüyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Konya'da geleneksel yöntemlerle bakır tepside üretilen tel kadayıfa da ilgi arttı. Damak tadına ve bütçeye uygun olan tel kadayıf sofralarda vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Bayram öncesi alışverişe çıkan vatandaşlar da kadayıfçı dükkanlarında yoğunluk oluşturdu. Talebe yetişmeye çalışan esnaf ise uzun mesai harcıyor.

Tarihi Bedesten Çarşısı'nda 40 yıldır bakır tepside tel kadayıf ustalığı yapan Hakan Güvez, "Allah'a şükür işler gayet güzel. Piyasanın durumu belli zaten. Milletin alım gücü biraz düşük ama elimizden geldiği kadar ürünlerimizi hesaplı vermeye çalışıyoruz. Tel kadayıf Ramazan'ın vazgeçilmez tatlısı. Üretimimiz devam ediyor. Yetişebildiğimiz kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. Yıllardan beri yaptığımız gibi aynı işi sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

"Bayram sofralarında isteniyor, iftar sofralarında aranıyor"

Kadayıfın çok doğal bir tatlı olduğunu belirten Hakan Güvez, "Piyasaya göre en ucuz, en hesaplı tatlılardan biri. Gariban tatlısı, millet alıp yiyor. Güzelliğini tartışmamıza bile gerek yok. Hele bir de şerbeti sütle yapılırsa yemeye de derman yetmez. Ablalarımız, bacılarımız yapıyor. Her yemeğin arkasından bir tatlı isteniyor malum. Bayram sofralarında isteniyor, iftar sofralarında aranıyor" ifadelerini kullandı.

Fiyatların cazip olduğunu söyleyen Güvez, "Şu anda 26 lira kilosu. Bunu toplama vuracak olursak 100 liraya, belki 150 liraya mal edilir ama 1 kilo kadayıftan şerbetini yaptığın zaman 3,5 kilo tatlı çıkar. O da bir evin 3-4 günlük tatlı ihtiyacını giderir" şeklinde konuştu.

Tel kadayıf almaya gelen Musa Üzümcü de, "Ben şeker hastasıyım. Tadını ayarlayabilmek için aldım. Hazır alsam olmaz, ben kendime göre yapacağım onun için aldım. Her bayramda da yerim, ayda bir sefer de yerim" dedi.

Hacı Batur ise, "Ramazan'ın yüzü suyu hürmetine, alışkanlık, kültürel geleneklerimizden olduğu için akşamları tatlı olsun diye alıyoruz, yiyoruz" diye konuştu. - KONYA

Bayram öncesi geleneksel üretim tel kadayıfa ilgi
Bayram öncesi geleneksel üretim tel kadayıfa ilgi
Bayram öncesi geleneksel üretim tel kadayıfa ilgi
Bayram öncesi geleneksel üretim tel kadayıfa ilgi
Bayram öncesi geleneksel üretim tel kadayıfa ilgi
Bayram öncesi geleneksel üretim tel kadayıfa ilgi

YORUMLAR
500
Kars'ta bayram şekerleri tezgahlarda yerini aldı Kars'ta bayram şekerleri tezgahlarda yerini aldı Erdekli berberlerin yoğun bayram mesaisi Erdekli berberlerin yoğun bayram mesaisi

Ramazan Bayramı, Bayram, Esnaf, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bayram öncesi geleneksel üretim tel kadayıfa ilgi - Son Dakika


Son Dakika
11:11 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu duyurdu: Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 42,8'e çıkardı
11:09 Bursa'da dilenci operasyonu! Özel servisle kendi bölgelerine bırakılıyorlarmış
11:01 Önce sipariş veren saldırgan, daha sonra çiğ köfteciyi kurşuna dizdi
10:50 Gaziantep FK'da gerilim artıyor! Erol Bulut'un koltuğu sallantıda
10:48 Düşük performansı etkili oldu! Beşiktaş, Domagoj Vida ile sözleşmesini yenilemeyecek
10:45 Arabasının camı kırılınca güvenlik kamerasını izledi! Gerçek bambaşka çıktı
10:26 En iyi yemek fotoğrafının kazananı 'Kebapçı' oldu
10:26 Demet Özdemir, giydiği mini elbise ile değil kolundaki saatle dikkat çekti! Fiyatı 176 bin TL
10:10 Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini bombaladı! O anlar anbean kaydedildi
10:09 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 11:27:56. #1.12#
SON DAKİKA: Bayram öncesi geleneksel üretim tel kadayıfa ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement