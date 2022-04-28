BDDK'dan ticari kredilere fren - Son Dakika
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BDDK'dan ticari kredilere fren

28.04.2022 17:17
BDDK'dan ticari kredilere fren

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (BDDK) ticari kredilere ilişin sermaye yeterliliği hesaplamasında kullanılacak risk ağırlığı artırdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (BDDK) ticari kredilere ilişin sermaye yeterliliği hesaplamasında kullanılacak risk ağırlığı artırdı.

Konuya ilişkin Kurul kararı, BDDK'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Karar ile tarımsal krediler, KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırılacak krediler, ihracat ve yatırım kredileri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ekindeki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılacak krediler, kurumsal kredi kartları yoluyla kullandırılacak krediler ve bankalara ya da finansal kuruluşlara kullandırılacak krediler dışındaki ticari nitelikteki nakdi kredilere 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 200 risk ağırlığı uygulanacak.

Karar öncesinde söz konusu krediler için uygulanmakta olan risk ağırlığı, ilgili kredi müşterisinin derecelendirme notuna göre, yüzde 20 ila yüzde 150 arasında değişiyordu.

???????- Sermaye yeterlilik hesaplaması

Karar ile ayrıca, salgın nedeniyle ilk olarak 23 Mart 2020'de alınan ve bu kararın devamı olarak 1 Ocak 2022'den beri sermaye yeterliliği hesaplamasında kullanılabilmekte olan 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla gerçekleşen son 252 iş gününe ait Merkez Bankası döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalaması yerine, salgın etkilerinin ortadan kalkması ve normalleşme ile birlikte 31 Aralık 2021'ye ait Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılmasına karar verildi.

Söz konusu kararla, KOBİ tanımına ilişkin ciro sınırı, yurt içi yerleşik KOBİ'ler açısından 250 milyon TL olarak belirlendi. Karar öncesi söz konusu ciro sınırı 220 milyon TL seviyesindeydi.

BDDK yetkililerinden alınan bilgide, bu kararın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklara ilişkin geçen hafta aldığı kararla aynı doğrultuda ve koordineli bir şekilde atılan makro ihtiyati bir adım olduğu öğrenildi.

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Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Yatırım, İhracat, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BDDK'dan ticari kredilere fren - Son Dakika


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