BDDK'nın kararı sonra düşüşe geçen dolar yeniden atak yaptı! Kısa süreli düşüşün ardından yeniden 17 TL'yi aştı - Son Dakika
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BDDK'nın kararı sonra düşüşe geçen dolar yeniden atak yaptı! Kısa süreli düşüşün ardından yeniden 17 TL'yi aştı

05.07.2022 17:51

BDDK'nın geçtiğimiz cuma aldığı kararla, döviz varlığı 15 milyonun üstünde olan şirketlerin Türk Lirası kredisi kullanmaları yasaklanmıştı. Bu hamle sonrası düşüşe geçen dolar kuru, gün boyu yaşanan dalgalanmanın ardından yeniden 17 lirayı aştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) döviz varlığı 15 milyonun üstünde olan şirketlerin TL krediye erişimini engelleyen kararının ardından bazı bankaların yeni kredileri geçici olarak durdurmasıyla 18 TL sınırından 16,40'lara kadar düşen dolarda bugün yine hareketli saatler yaşadı.

17 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

BDDkararı sonrası 17,35 TL'den gerilediği 16,54 TL seviyesinden başladığı yükselişine devam eden. dolar kuru, bugüne 16,83 TL seviyesinden başladı ve saat 15:00'te 17,01 TL'ye yükseldi. Kısa süre sonra tekrar 17'nin altına gerileyen dolar, 17:42 itibariyle 16,99 TL'den işlem görüyor.

Euro ise 17,57 TL seviyesinden başladığı güne gerileyerek devam etti ve 17,51'e geldi.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Altın fiyatları ise güne yatay seyirle başladı. Güne başlarken 980 lira seviyesinden işlem gören gram altın 968,05 seviyelerine kadar düştü.

YILLIK ENFLASYON RAKAMI 78,62'YE YÜKSELDİ

Haziran ayı enflasyonu dün açıklandı. Buna göre; haziran ayı enflasyonu yüzde 4,95 olurken yıllık enflasyon rakamı yüzde 78,62'ye yükseldi. Bu rakamların açıklanmasının ardından döviz kurlarında ve finansal piyasalarda oynaklık yaşanmadı.


YORUMLAR
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Zelenskiy: Ukrayna'nın yeniden inşası için 750 milyar dolar lazım Zelenskiy: Ukrayna'nın yeniden inşası için 750 milyar dolar lazım
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BDDK'nın kararı sonra düşüşe geçen dolar yeniden atak yaptı! Kısa süreli düşüşün ardından yeniden 17 TL'yi aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BDDK'nın kararı sonra düşüşe geçen dolar yeniden atak yaptı! Kısa süreli düşüşün ardından yeniden 17 TL'yi aştı - Son Dakika
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