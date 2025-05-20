Belçika'da Memurlar Grevde - Son Dakika
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Ekonomi

Belçika'da Memurlar Grevde

Belçika'da kamu çalışanları, emeklilik maaşındaki kesinti planına karşı bir günlük grev başlattı.

20.05.2025 12:24
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Belçika'da kamu çalışanları, hükümetin kemer sıkma politikaları kapsamında memurların emeklilik maaşlarında yapmayı planladığı kesintiyi protesto etmek için bir günlük grev başlattı.

Sosyalist İşçi Sendikasının çağrısıyla çok sayıda memur, federal hükümetin emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintiler başta olmak üzere çeşitli kemer sıkma önlemlerini protesto etmek için bir günlüğüne iş bıraktı.

Grev nedeniyle ülke genelinde toplu ulaşım başta olmak üzere çeşitli kamu hizmetleri önemli ölçüde aksadı. Başkent Brüksel'in toplu taşıma sisteminde görevlilerin greve iştirak etmesi sebebiyle şehirdeki metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı iptal edildi.

Belçika'nın Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanların da greve katılmasıyla toplu taşıma sıkıntısı ülke geneline yayıldı.

Demir yolu çalışanlarının da greve gitmesi nedeniyle ülke genelinde tren seferlerinde de ciddi aksamalar yaşandı. Demir yollarında sadece alternatif rotalarla sınırlı sayıda tren seferi yapılabildi.

Grev nedeniyle ülke genelinde çok sayıda okulda eğitime ara verildi. Çeşitli belediye ve kamu hizmetleri aksarken posta hizmetleri de gerçekleştirilemedi.

Grevin nedenleri

Memurlar, ülkede yeni kurulan hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor. Bu kapsamda özellikle hükümetin memurların emeklilik statülerinde ve maaşlarında yapacağı değişiklikler rahatsızlığa neden oluyor.

Yeni hükümetin programında, emeklilik hakkı için gereken koşulların ağırlaştırılması, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi, uzun dönem hastalığı olanların faydalandığı sistemin katılaştırılması, memurların statüsünde ve emeklilik yaşı ile maaş hesaplanmasında reform yapılması, ücretlerin enflasyona göre otomatik olarak artmasını sağlayan endeksleme sisteminin değiştirilmesi gibi çalışanların haklarında ciddi değişiklikler içeren politikalar öne çıkıyor.

Söz konusu politikalar, sendikaların ve çalışanların tepkisini çekiyor.

Kaynak: AA

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