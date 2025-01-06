Beyağaç'ta Tekstil Fabrikası İnşaatı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Beyağaç'ta Tekstil Fabrikası İnşaatı Başladı

Beyağaç\'ta Tekstil Fabrikası İnşaatı Başladı

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, ilçenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla başlatılan tekstil fabrikasının zemin betonunu attıklarını duyurdu. Başkan, projenin işsizlik oranını düşürecek ve yerel ekonomiyi canlandıracak önemli bir adım olduğunu belirtti.

06.01.2025 10:32  Güncelleme: 10:34
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Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, ilçenin ekonomik kalkınmasına önemli bir katkı sağlamak amacıyla başlatılan tekstil fabrikası inşaatında zemin betonunun atıldığını duyurdu.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'ün girişimleri sonucu ilçeye kazandırılacak olan tekstil fabrikasının inşası, Beyağaç'ta yeni iş imkanlarının oluşturulmasının yanı sıra bölgenin sanayi açısından da gelişimine katkıda bulunacak. Başkan Pütün, bu projeyle hem ilçedeki işsizlik oranını düşürmeyi hem de yerel ekonomiyi canlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Başkan Sezayi Pütün, projenin her aşamasını titizlikle takip ettiklerini ifade ederek, "Beyağaç'ı daha güçlü bir geleceğe taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tekstil fabrikamız, ilçemizin ekonomik altyapısını güçlendirecek ve vatandaşlarımıza yeni iş imkanları sunacak. Zemin betonunu attığımız bu fabrikamız, ilçemizin kalkınma sürecinde önemli bir kilometre taşı olacak" dedi.

Başkan Pütün, ilçenin daha güçlü bir geleceğe sahip olabilmesi için yatırım projelerini hızla hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, "Hedefimiz, Beyağaç'ı sanayi ve ticaretin merkezi haline getirmek. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Beyağaç'ta Tekstil Fabrikası İnşaatı Başladı - Son Dakika

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