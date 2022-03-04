Bilsoft, dijital dünyada esnaf ile devlet arasında köprü oluyor - Son Dakika
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Bilsoft, dijital dünyada esnaf ile devlet arasında köprü oluyor

04.03.2022 09:58
Bilsoft, dijital dünyada esnaf ile devlet arasında köprü oluyor

DÜZCE(İHA) – Bilsoft Finans Müdürü Uğur Şahin, Bilsoft Yazılım'ın esnaf ile hazine arasında bilgi akışını sağlayan bir köprü görevi üstlendiğini ve 100 binden fazla işletmenin verilerini yöneterek devlet ile firma arasındaki diyaloğu dijital dünyayı en verimli hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

DÜZCE(İHA) – Bilsoft Finans Müdürü Uğur Şahin, Bilsoft Yazılım'ın esnaf ile hazine arasında bilgi akışını sağlayan bir köprü görevi üstlendiğini ve 100 binden fazla işletmenin verilerini yöneterek devlet ile firma arasındaki diyaloğu dijital dünyayı en verimli hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bilsoft Yazılım, Muhasebeciler Haftası sebebiyle çevrimiçi bir etkinlik düzenledi. Çevrimiçi gerçekleştirilen programda konuşan Bilsoft Finans Müdürü Uğur Şahin, esnaf ve hazine arasındaki akışın en önemli birimini muhasebe uzmanlarının oluşturduğunu belirterek, "Mali Müşavirlerimiz ve muhasebe uzmanlarımız tüm ekonomik veri akışını, beyan tanzimlerini, gönderimi ve denetimi gibi hayati önem taşıyan hizmetlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi birçok kamu kurum ve kuruluşuna yapmaktadır. Ayrıca, uzmanlarımız KGK, TÜİK, BDDK, SPK, EPDK ve Hazine Müsteşarlığı gibi ekonomimizdeki diğer önemli yapı taşlarına da büyük destek sağlamaktadır. Bilmeliyiz ki, sistemin başarılı bir şekilde işletilmesinde en büyük pay muhasebe uzmanlarına ve ilgili kamu görevlilerine aittir. Onların sorumlu oldukları çalışmalar, kamu maliyesinin ve ülke ekonomisinin gelişmesine gerçekten çok önemli katkılar sağlıyor, yani olmazsa olmazlarımız desek yeridir" diyerek muhasebe dünyasının öneminin altını çizdi.

Şahin, Bilsoft Yazılım'ın esnaf ile hazine arasında bilgi akışını sağlayan bir köprü görevi üstlendiğini, 2005 yılından bu yana 100 binden fazla işletmenin verilerini yöneterek devlet ile firma arasındaki diyaloğu dijital dünyaya taşıyan, en verimli hale getirmeye çalışan bir firma olduğunu vurguladı.

Uğur Şahin, konuşmasının sonunda ise verdikleri hizmetler ile ilgili bilgiler vererek, "Esnafların yakından takip etmesi gerektiği tüm hareketleri düşünerek yazılan ticari yazılımlar sayesinde cari takibi, banka hareketleri, stoklar, üretim unsurları ve gelir gider gibi hizmetlerden oluşan veriler en küçük birime kadar otomatik olarak işleniyor ve rahatça yönetiliyor. Özellikle, son dönemin gündeminde olan e-fatura mükellefliği de bu hizmetlerin en büyük parçasını oluşturuyor. Dijital teknolojiler sayesinde oluşan bu hizmetler, ekonominin can damarı olan KOBİ'lerin muhasebe tutma karmaşıklığında büyük nimet olarak karşımıza çıkıyor" diyerek işletmelerin dijital dönüşüm sürecinin faydalarına da değindi. - DÜZCE

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Uğur Şahin, Finans, Esnaf, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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