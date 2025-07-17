Binance TR'den Ücretsiz TL Transferi

Kripto varlık platformu Binance TR, ON Dijital ile yaptığı işbirliği kapsamında kullanıcılarına 7 gün 24 saat boyunca ücretsiz Türk lirası transferi imkanı sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar, ON Dijital Mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat boyunca Binance TR hesaplarına ücretsiz olarak Türk lirası aktarabilecek.

İşbirliği sayesinde Binance TR, kamu bankaları ile özel bankaları kapsayan altyapısına ON Dijital'i de ekleyerek, komisyonsuz para yatırma imkanı sunduğu kanal sayısını 9'a çıkardı. Kullanıcılar böylece farklı bankalar üzerinden kolayca ve ücretsiz Türk lirası yatırma seçeneğine sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Binance TR Üst Yöneticisi (CEO) Mücahit Dönmez, kullanıcı odaklı inovasyonun platformun büyümesindeki temel etken olduğunu vurguladı.

Dönmez, "Kripto varlıklara yönelik ilgi ve benimseme dünya genelinde hızla artarken, Türkiye de bu dönüşümde kilit pazarlardan biri olmaya devam ediyor. Biz de Binance TR olarak, kullanıcı deneyimini sürekli geliştiren, işlem süreçlerini kolaylaştıran ve erişilebilirliği artıran çözümlerle bu büyümeye yön veriyoruz. Daha iyi kullanıcı deneyimi, daha geniş kitlelerin kripto dünyasına güvenle adım atmasını sağlıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Burgan Bank ON Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan da kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik her adımda teknolojiyi ve işbirliklerini odağa aldıklarını vurguladı.

Özcan, Binance TR ile gerçekleştirilen entegrasyonu "geleneksel bankacılık sistemleriyle dijital varlık platformları arasında köprü kuran önemli bir adım" olarak tanımlayarak, "Kullanıcılarımız, ON Dijital Mobil üzerinden 7/24 güvenli ve hızlı TL transferi yapabilirken, aynı zamanda kripto ekosistemine de kolayca erişim sağlayabiliyor. Bu işbirliğini, geleceğin finans dünyasında yerimizi sağlamlaştıracak stratejik bir adım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.