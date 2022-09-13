BingX, spot alım-satım işlemlerinde komisyon ücretini kaldırdı - Son Dakika
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BingX, spot alım-satım işlemlerinde komisyon ücretini kaldırdı

13.09.2022 11:02
BingX, spot alım-satım işlemlerinde komisyon ücretini kaldırdı

Sosyal ticaret borsası BingX, spot alım-satım işlemlerinde komisyon ücretini kaldırdığını duyurdu.

Sosyal ticaret borsası BingX, spot alım-satım işlemlerinde komisyon ücretini kaldırdığını duyurdu. Bu kapsamda piyasa yapıcı, piyasa alıcı ve grid robot işlemlerinde, sıfır işlem ücreti avantajından yararlanılabilecek.

Alım-satım işlemlerinde sıfır komisyon hizmeti, geçtiğimiz çarşamba günü itibariye hizmete sunuldu. BingX duyurusunda spot alım-satım sıfır komisyon politikasını devamlı desteklerini sunan topluluğa teşekkür mahiyetinde olduğunu ve spot alım-satım sıfır komisyon ile kullanıcıların daha fazla krito para tecrübesi edinmelerine neden olacağını belirtti.

KRİPTO PARALARIN HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR OLMASINI İSTİYORUZ

Yeni güncelemeyele ilgili düşüncelerini aktaran BingX İletişim ve Halkla İlişkiler Direktörü Elvisco Carrington "Tüm kullanıcılarımız tüm spot alım-satım çiftlerinde sıfır komisyon politikamızdan yararlanabilecek. Sıfır komisyon politikamızla kripto paraların herkes için erişebilir ve kapsayıcı olmasını istiyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BingX, spot alım-satım işlemlerinde komisyon ücretini kaldırdı - Son Dakika

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