Biofirma lojistik firmaları Rekabet Kurulunun karşısında - Son Dakika
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Biofirma lojistik firmaları Rekabet Kurulunun karşısında

17.05.2022 14:27
Biofirma lojistik firmaları Rekabet Kurulunun karşısında

Sağlık sektörüne yönelik nitelikli yerel ve uluslararası kapıdan kapıya taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren biofarma lojistik firmaları, 26 Nisan 2021'de başlatılan soruşturma neticesinde Rekabet Kurulunun karşısında sözlü savunma yaptı.

Sağlık sektörüne yönelik nitelikli yerel ve uluslararası kapıdan kapıya taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren biofarma lojistik firmaları, 26 Nisan 2021'de başlatılan soruşturma neticesinde Rekabet Kurulunun karşısında sözlü savunma yaptı.

Rekabet Kurulu, 26 Nisan 2021'de sağlık sektörüne yönelik nitelikli yerel ve uluslararası kapıdan kapıya taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren Biopharma Logistics Uluslararası Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Transorient Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. ve Tunaset Biofarma Lojistik Hizmetleri A.Ş. unvanlı biofarma lojistik firmalarının 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda Biofarma Lojistik firmaları, sözlü savunma yapmak üzere Rekabet Kurulunun karşısına çıktı.

Sözlü savunmanın açılışını yapan Rekabet Kurumu Birol Küle, söz konusu firmalara yönelik başlatılan soruşturmanın, 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik açıldığını hatırlattı.

Küle, kurulun, hakkında soruşturma yürütülen teşebbüslerin savunmalarının tamamının gizli oturumda dinlenmesi talebini kabul ettiği bilgisini paylaştı. Küle'nin ardından söz alan soruşturma heyeti, soruşturma sürecinde yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler ışığında Biopharma Logistics Uluslararası Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Transorient Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. ve Tunaset Biofarma Lojistik Hizmetleri A.Ş.'nin müşteri paylaşımı içeren anlaşmalara taraf olmaları sebebiyle rekabete aykırı hareket ettiklerine kanaat getirdi.

Soruşturma heyeti, söz konusu firmalar hakkında idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatine ulaştı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Rekabet Kurulu, Ticaret, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Biofirma lojistik firmaları Rekabet Kurulunun karşısında - Son Dakika


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