BiP'e gelenler kazanmaya devam ediyor - Son Dakika

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BiP'e gelenler kazanmaya devam ediyor

27.04.2022 17:26
BiP'e gelenler kazanmaya devam ediyor

BiP'in çekilişleri hız kesmeden devam ederken, 26 Nisan-30 Haziran 2022 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında BiP'i indiren, bu tarihler arasında uygulamaya giriş yapan ve mesajlaşan her kullanıcı, iPhone 13 Pro çekilişine katılma hakkı kazanıyor.

BiP'in çekilişleri hız kesmeden devam ederken, 26 Nisan-30 Haziran 2022 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında BiP'i indiren, bu tarihler arasında uygulamaya giriş yapan ve mesajlaşan her kullanıcı, iPhone 13 Pro çekilişine katılma hakkı kazanıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yerli iletişim ve yaşam platformu BiP, kullanıcıları için yeni bir çekiliş düzenliyor. 26 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak çekiliş kampanyasıyla BiP'i indiren, giriş yapan ve mesajlaşan her kullanıcı, 1 çekiliş hakkı elde edecek ve iPhone 13 Pro kazanma şansı yakalayacak.

Çekilişe katılmak için katılımcıların uygulamayı indirdikten sonra giriş yapmaları, herhangi bir kullanıcıyla mesajlaşmaları ve BiPClub kanalından isim, soy isim ve şehir bilgilerini BiP'e göndermeleri yeterli oluyor. Kampanya eski ve yeni tüm kullanıcılar için geçerli olacak. Kullanıcılar kampanya tarihinden önce BiP'i indirmiş ve giriş yapmış olsalar dahi, ilgili dönemde arkadaşlarıyla mesajlaşıp BiPClub kanalından isim, soy isim ve şehir bilgilerini gönderdiklerinde çekilişe katılabilecekler.

Sonuçları 21 Temmuz 2022'de Takvim gazetesinde yayınlanacak, aynı zamanda BiP'ten ve taahhütlü posta yoluyla asil ve yedek talihlilere bildirilecek kampanyanın koşullarına "bip.com/tr/cekiliskampanyasi" adresinden ulaşılabiliyor.

Fark yaratan özellikler BiP'te

192 ülkede milyonlarca kullanıcıya ulaşan ve toplam indirilme sayısı yıl sonu itibarıyla 90 milyonun üzerine çıkan BiP'in Durum özelliği sayesinde kullanıcılar, Durum menüsüne tıklayarak video veya fotoğraflarını durum olarak paylaşabiliyor. Operatör fark etmeksizin herkesin kullanabildiği BiP'in Grup Taşıma özelliği ise kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Bu sayede daha önceki mesajlaşma uygulamasında kalan gruplar ve sohbet geçmişleri kolayca BiP'e aktarılabiliyor. Ayrıca BiP'te 15 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmenin yanı sıra HD fotoğraf paylaşım seçeneği de bulunuyor. BiP'in kullanıcı verileri, Türkiye'deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunuyor.???????

YORUMLAR
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Siirt'te İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı Siirt'te İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, iPhone 13, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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