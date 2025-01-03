Birleşik Kamu-iş, TÜİK Önünde Eylem Düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

Birleşik Kamu-iş, TÜİK Önünde Eylem Düzenledi

Birleşik Kamu-iş, enflasyon rakamlarını protesto ederek kamu çalışanlarının geçim sıkıntısına dikkat çekti.

03.01.2025 16:11
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Birleşik Kamu-iş TÜİK önünde eylem yaptı

ANKARA - Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-iş), Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından TÜİK binasının önünde eylem gerçekleştirdi.

Birleşik Kamu-iş Konfederasyonu tarafından TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi. Birleşik Kamu-iş Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Kara, TÜİK genel merkezinin önünde yapılan açıklamada, kamu çalışanlarının geçinemediği ve mevcut zamların arttırılması gerektiği belirtildi.

"TÜİK harikalar diyarında"

İnsanların sebze ve meyveyi taneyle aldığını, et giren evin zengin evi sayıldığını, barınma beslenme gibi en temel hak ve ihtiyaçlar karşılamanın bile lüks haline geldiği belirten Kara, "TÜİK aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,03 olarak belirlemiştir. 'TÜİK harikalar diyarında' dedirten bu rakam sayesinde bir önceki ay yüzde 47,09 olan resmi yılık enflasyon, yüzde 44,38 inmiş gibi gösterilmiştir. Böylece kamu çalışanlarına zam olarak sunulmaya çalışılan, gerçekte ise ekonomiyi yönetemeyenlerin alım gücündeki erimeyi telafi yöntemi olan 6 ayık enflasyon ödemesi, gerçek enflasyonun yanında adeta deryada damla kalmıştır. Zaten derin bir geçim sıkıntısının içinde olan kamu emekçisi, hayal ürünü olan bu enflasyon oranıyla ve sözde yetkili konfederasyonun eseri olan toplu sözleşmeler nedeniyle, yeni yılı Çok daha ağır ekonomik koşullarda karşılamıştır" diye konuştu.

Ekonomi konusunda otorite niteliğindeki kamu kurumlarının, enflasyon beklentilerini dahi sistematik olarak revize ettiğini söyleyen Kara, "Mal ve fiyat artışları, dolar kuru yükselişleri, dolayısıyla alım gücünde oluşacak erimenin öngörülemediği bu kriz ortamında TÜİK'in açıkladığı hayali rakamlara göre ücret arttırmak, milyonlarca kamu emekçisini açlığa mahkum etmektir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Birleşik Kamu olarak, kamu emekçisinin ve emeklisinin emeğinin görmezden gelinmesine müsaade etmeyeceğiz. Oturdukları görüşme masalarında kamu emekçisinin alın terini iktidardan alacağı aferin uğruna hiçe sayan sarı konfederasyonlara inat, tüm kamu emekçilerinin ve emeklilerinin, sesi olacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ekonomik kriz koşullarına rağmen TÜİK enflasyonu olduğundan daha düşük göstermeye devam ettiğini ifade eden Kara, "TüiK'in verilerine göre Aralık'ta enflasyon aylık yüzde 1,03 yıllık yüzde 44,38 oldu. Gerçekte ise 3 haneli oranlarda seyreden enflasyon memurları, ücretli çalışanları, emeklileri, yoksulları ezip geçmektedir. Konfederasyonumuzun araştırmasına göre son 6 aylık enflasyon yüzde 50.6 artarken son 1 yıllık dönemde ise yüzde 100.2 arttı. Aralıkta gıda fiyatları yüzde 6.2 arttı. Açlık sınırı 16 bin 483 liraya, yoksulluk sınırı da 46 bin 837 liraya yükselmiştir" açıklamasında bulundu.

"Maaşlar market kasasında eriyor"

Genel Başkanı Kara, memur maaşlarının enflasyon karşısında hızla eridiğini iddia ederek, "Maaşlar market kasasında eriyor, ev kirası memurun maaşını bitiriyor. Enflasyon farkı zam değildir. Memurun alım gücünü koruyacak ve yükseltecek zam maaşlara uygulanmak zorundadır. Kamu emekçilerinin ve emeklilerin maaş zammı, yandaş konfederasyon ile yapılan mutabakat ve TÜİK'in şaibeli enflasyon rakamları uyarıca değil, emekçilerin içinde bulunduğu derin yoksullaşma ve alım gücü kaybı dikkate alınarak yapılmak zorundadır.

Kaynak: İHA

Hüseyin Kara, Politika, Kamu İş, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Birleşik Kamu-iş, TÜİK Önünde Eylem Düzenledi - Son Dakika

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