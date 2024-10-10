BIST 100 Endeksi %1,84 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi %1,84 Düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8.964,10 puandan kapanarak %1,84 azalış gösterdi.

10.10.2024 19:49
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi,168,19 puan azalarak 8.964,10 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,00 puan ve yüzde 0,05 artışla 9.137,30 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.964,10 puanı, en yüksek 9.176,41 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,84 azalışla 8.964,10 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,58, hizmetler endeksi yüzde 1,92, teknoloji endeksi yüzde 2,38 ve sanayi endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 211,11 puan ve yüzde 2,08 kayıpla 9.960,10 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 18'i prim yaptı, 81'i geriledi. Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 623 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 623 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 2 milyon 900 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,1283 lira, satışta 34,2651 lira olarak açıkladı.

TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,1712 lira, satışta 34,3081 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,3050 ve dolar/yen paritesi 148,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,7 artışla 77,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi %1,84 Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi %1,84 Düştü - Son Dakika
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