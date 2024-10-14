BIST 100 Endeksi %1,99 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi %1,99 Düştü

BIST 100 endeksi 177,03 puan kayıpla 8.699,19 puandan kapandı; mali ve sanayi endeksleri geriledi.

14.10.2024 19:19
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 177,03 puan azalarak 8.699,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,23 puan ve yüzde 0,10 artışla 8.885,45 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.680,72 puanı, en yüksek 8.887,19 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,99 azalışla 8.699,19 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,12, hizmetler endeksi yüzde 1,72, sanayi endeksi yüzde 2,56 ve teknoloji endeksi yüzde 1,62 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 159,83 puan ve yüzde 1,62 kayıpla 9.724,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 9'u prim yaptı, 91'i geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 647 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 647 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 5,4 artışla 3 milyon 40 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,97, bileşik getirisi de yüzde 42,77 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,1795 lira, satışta 34,3164 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,1386 lira, satışta 34,2754 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,3050 ve dolar/yen paritesi 149,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,6 azalışla 77,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi %1,99 Düştü - Son Dakika

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