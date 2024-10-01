BIST 100 Endeksi %3,25 Düştü

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 314,56 puan azalarak 9.351,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 7,78 puan ve yüzde 0,08 artışla 9.673,56 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.238,71 puanı, en yüksek 9.680,84 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,25 azalışla 9.351,22 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,00, sanayi endeksi yüzde 3,19, hizmetler endeksi yüzde 2,55 ve teknoloji endeksi yüzde 3,15 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 341,96 puan ve yüzde 3,17 kayıpla 10.438,40 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 5'i prim yaptı, 94'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 664 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 664 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3 milyon 43 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,1009 lira, satışta 34,2375 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,0971 lira, satışta 34,2337 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1070, sterlin/dolar paritesi 1,3280 ve dolar/yen paritesi 143,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,9 artışla 74,6 dolardan işlem görüyor.