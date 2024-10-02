BIST 100 Endeksi %3,62 Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi %3,62 Değer Kaybetti

BIST 100 endeksi 9.012,87 puana gerileyerek gün içinde %3,62 kayıpla kapandı.

02.10.2024 19:19
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,62 değer kaybederek 9.012,87 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 338,35 puan azaldı, toplam işlem hacmi 83,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 6,58, holding endeksi yüzde 4,23 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Orta Doğu'daki çatışmaların durumu ve dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan işçilerin, maaş artışı ve otomasyon konularında işverenlerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle başlattıkları grev ikinci gününe girdi. Analistler, limanlardaki grevin tedarik zincirinde aksamalara ve fiyat artışlarına neden olabileceğinden endişe duyuyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde 143 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Yıllık ücret artışı ise eylülde yüzde 4,8'den yüzde 4,7'ye geriledi.

Analistler, özel sektör istihdamına ilişkin verilerin iş gücü piyasasındaki soğumanın hızlı olduğuna ilişkin endişeleri azalttığını belirtti.

Yarın yurt içinde enflasyon yurt dışında ise Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi, ABD'de ve Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi %3,62 Değer Kaybetti - Son Dakika

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