BIST 100 Endeksi %3,62 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi %3,62 Düştü

BIST 100 endeksi 9.012,87 puana gerileyerek günü %3,62 kayıpla kapattı. Hisselerin 93'ü düştü.

02.10.2024 19:18
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 338,35 puan azalarak 9.012,87 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 30,75 puan ve yüzde 0,33 azalışla 9.320,46 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.012,87 puanı, en yüksek 9.339,22 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,62 azalışla 9.012,87 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 5,01, sanayi endeksi yüzde 2,74, hizmetler endeksi yüzde 2,63 ve teknoloji endeksi yüzde 2,27 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 394,94 puan ve yüzde 3,78 kayıpla 10.043,45 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 6'sı prim yaptı, 93'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 649 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 649 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3 milyon 55 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,1299 lira, satışta 34,2667 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,1009 lira, satışta 34,2375 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1040, sterlin/dolar paritesi 1,3270 ve dolar/yen paritesi 146,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 azalışla 74,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi %3,62 Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi %3,62 Düştü - Son Dakika
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